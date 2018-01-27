害粉絲中劇毒 胡宇威 沒解藥

2018年01月27日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

胡宇威回紐約拍戲覺得開心。

胡宇威去年演出的2部電視劇在大陸都有不錯收視佳績，《進擊吧閃電》在湖南衛視播出獲好評，深圳衛視近期將在黃金檔接著播；另一部是正在大陸芒果TV播出的《那刻的怦然心動》，點擊率已破6.3億人次，胡宇威因為這部戲多了不少粉絲及討論度，他空檔之餘勤和粉絲網上互動，只要留言回覆，鐵粉都會開心得形容自己被「翻牌」，十分逗趣。

中天電視與大陸芒果TV、西安丫丫影視投資拍攝的《那刻的怦然心動》，卡司還包括劉品言、鍾欣淩、許光漢、蔡淑臻、潘慧如、艾偉等，老中青組合新鮮。該劇在芒果TV當月第4周熱播劇榜單第1名，單集平均流量也是芒果TV近10年來付費劇第1高。

中天戲劇總監張臻表示，承製這部合拍劇的初衷就是希望資源整合，讓台灣團隊的作品走出去。

農曆年回台過

胡宇威近來在北京天天看《那刻》播出後的回響，有粉絲留言表示中了他的毒，他會調皮回「但我沒有解藥呀」。先前他在紐約拍新戲《在紐約》，他上帝國大廈拍戲的照片，登上帝國大廈的名人牆，成為首個和許多好萊塢影星照片放一起的台灣演員，吸引很多粉絲前往拍照留念。農曆年近，他爸媽已從紐約回台等他一起團圓，但他說很擔心排不到機位，每天提心吊膽的。

(中國時報)