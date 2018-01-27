伊林娛樂東森購物 打造最靚購物頻道

伊林娛樂總經理陳婉若（前排右四）與東森購物總經理陳安祥（右三）一起出席「超模購物戰」記者會。（羅永銘攝）

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中國時報
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王尹平（左）率領伊林名模做時尚展演。（羅永銘攝）
伊林模特兒昨在記者會上時裝展演。（羅永銘攝）

伊林娛樂與東森購物攜手合作「超模購物戰」三大計畫，昨記者會名模王尹平、藝人曾智希、東森購物天后斯容、伊林娛樂造型顧問李明川等人都出席。記者會上宣布東森購物將自2018年起將全面委由伊林造型顧問為購物專家打造全新形象，在展演陣容上，也將大量啟用伊林模特兒；並預計第2季攜手前進校園，海選出潛力新星並加以培訓，讓更多想當購物專家，播報新聞當新聞主播的學生，有一個發揮的舞台。

伊林娛樂總經理陳婉若表示，模特兒跨足購物台現場如戰場，反應要夠快、靈活度也要夠高，還要具備生活經驗才能真實呈現商品特色。

「超模購物戰」計畫便是由伊林娛樂、東森購物總經理主導，日前已自百人中遴選包括名模王孝懷等多位模特兒，將站上東森購物伸展台。

近年伊林娛樂積極開發自營品牌商品，包含「名模神美褲」等機能服飾，或即將推出「Quame閨蜜‧瑰蜜護手霜」等法式香氛保養與生技保健系列保健食品等通路，也將全面與東森合作攜手開發特色商品。

搶攻200億商機

東森購物總經理陳安祥表示，電視購物市場年規模達200億元，主要觀看為45歲以上女性族群居多，面臨網購快速崛起，打造「最靚購物頻道」將讓觀眾耳目一新。商品力方面，也致力發展特色商品，如韓國現代購物合作引進的熱賣鍋具、日本直輸的飛驒和牛、與台北喜來登大飯店合作的頂級佛跳牆等，一舉提升節目收視率與內容好感度。

(中國時報)

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