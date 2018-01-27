斯容賣壯陽藥難忘沈玉琳腫一包

伊林娛樂造型顧問李明川（右）以奧黛麗赫本風打造斯容新風貌。（羅永銘攝）

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中國時報
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沈玉琳幽默風趣，活動、尾牙廠商最愛找他。（資料照片）

伊林娛樂與東森購物攜手合作「超模購物戰」三大計畫，擔任造型顧問的李明川表示，兩大產業的結合，除了針對不同產品造型做設計，也會幫購物專家找出最適合自己的模樣造型，在昨日的記者會中，他也特別以「新世代奧黛麗赫本」風格，打造全新的斯容。

斯容表示，平常在購物台沒有機會穿那麼華麗，滿期待有不一樣造型呈現在購物台上。身為購物專家也分享趣事說，沈玉琳之前到購物台賣壯陽藥，由於節目在深夜12點後Live播出，「玉琳哥那天也不知道興奮什麼，錄影前吃了6顆還8顆壯陽藥，錄影看到他『那一包』很大包，讓大家覺得很好笑。」她說，當天沈玉琳穿牛仔褲，又不能讓觀眾看到，工作人員想盡辦法幫他遮掩「那一包」，搞得大家很尷尬。

曾智希出道前曾在東森購物台當模特兒，她也說，擔任購物台模特兒不能只是拿商品、擺Pose就好，還要夠聊熟悉商品屬性，以及應變Live現場發生的狀況，一點也不輕鬆。有一次要在節目中賣床，被要求跟男模躺在床上親密地依偎在一起，當下演起來感覺很像父女，好像在犯罪，笑翻現場的人。

名模王尹平說，曾經為了推銷內衣的優點，Live現場手一直放在胸前做手勢，當下覺得很害羞，但也因此讓她更了解商品的特色。

(中國時報)

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