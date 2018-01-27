神旺麻油紹興鍋寒冬送暖

2018年01月27日 00:59 中國時報 林承彥 報導

澄江鍋物Shabu提供各種精緻食材吃到飽，山珍海味皆為一時之選。（神旺大飯店提供）

澄江鍋物Shabu共提供四種肉類，霜降牛肉清涮七分熟最好吃。（神旺大飯店提供）

火鍋之所以迷人，即是眾人團聚毫無顧忌地大快朵頤，盡情品嘗由食材與湯頭共譜的美味。神旺大飯店旗下「澄江鍋物Shabu」在嚴冬之際，推出滋補養生的「麻油紹興鍋」，澄江將這兩種歷史傳承下來的佳味細緻融合，搭配吃到飽的各種涮料，嘗來餘味流長，是無可比擬的幸福。

澄江總會隨著季節遞嬗調整鍋底選項，其中在大寒時節限定的「麻油紹興」口味，特別撫癒人心。麻油與紹興的結合不是偶然，來自沃土的黑麻油，微苦甘醇，作為芳香的引線，忠實的帶出枸杞、老薑風味。而湯頭主調的紹興，經文火調劑，酒精消散僅存濃郁酒香，烘托了麻油光彩。

4種肉品任君選

有了好湯底，涮料也馬虎不得，麻油紹興性甘味平，幾乎能與所有食材搭配。

澄江共提供美國安格斯牛、美國霜降牛、松阪豬、培根豬四種肉品，厚度與鮮度都是一流，牛肉輕涮至七分熟，肉質最為軟嫩，吸飽湯汁不沾醬也美味。而豬肉則肥腴滑順，富嚼勁帶脆感，滋味絕佳。

珍菇野蕈添美味

各種海鮮也不輸給肉類，來自澎湖潔淨海域的中卷，多汁彈牙；蛤蜊與白蝦生猛新鮮，另還有富含膠原蛋白的曼波魚，吃鍋的同時也能養顏美容。「吃魚吃肉，也得菜甲」，這季節最推薦各式各樣的珍菇野蕈，厚實的杏鮑、滑溜的金針、爽脆的木耳等，與麻油簡直是天作之合，且加上酒氣點綴，更能嘗出來自山野間的清麗滋味。

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神旺大飯店澄江鍋物Shabu

地址：台北市大安區忠孝東路四段172號4樓

電話：02-2781-7667

營業時間： 午餐：11:30～14:30

晚餐：17:30～21:30

限時用餐90分鐘

備註：吃到飽全日優惠價每位780元+10％，共有「麻油紹興」、「麻辣鍋」、「日式昆布」、「田園番茄」四種口味可任選兩種做組合。

(中國時報)