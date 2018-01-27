2018年01月27日 00:59 中國時報 石欣蒨 報導

PlayStation現場試玩遊戲均採發放時段號碼牌，玩家需在早上及中午2時段索取號碼牌。（鄧博仁攝）

由華碩ROG、羅技、Intel及香港數碼娛樂公司合作首辦的《絕地求生：台港澳交流賽》正式展開，29日前可至Twitch上觀賽。（鄧博仁攝）

手遊《天堂M》成為今年手遊區大熱攤位之一，大派美食、虛寶等活動。（鄧博仁攝）

HTC Vive Pro及無線模組在台北電玩展首次登台亮相，開賣時間、價錢雖未定，但玩家可率先體驗升級的VR遊戲。（鄧博仁攝）

台北電玩展玩家區昨（26日）正式開幕，適逢學生寒假開始，首日入場人數就破8萬人次，開展前1小時已見場外玩家擠爆，平均有提供遊戲試玩的攤位，至少都需要排上15至30分鐘，手遊區更因發放虛寶等活動，吸引玩家擠滿會場通道排隊輪流等候，連續第6年來電玩展的資深玩家Frank表示，「今年加上『吃雞』跟天堂M那些手遊玩家人數就爆多，進來花快1小時，出去也至少要擠半小時。」

台北電玩展昨（26日）開幕，位在主入口的PlayStation今年限量的《魔物獵人：世界》800台PS4 Pro主機早於昨凌晨2點半已吸引逾800名玩家等候，而現場試玩遊戲雖採發放時段號碼牌，但像《魔物》早上光5分鐘就發完上半場的96個號碼牌，氣氛異常熱烈；台灣萬代南夢宮娛樂也推出跨PS、Xbox及PC的全新遊戲如《CODE VEIN噬血代碼》試玩，也預告期望今年可上市。

Vive Pro亮相 眼鏡族適用

而今年由華碩ROG、羅技、Intel及香港數碼娛樂公司合作首辦的《絕地求生：台港澳交流賽》，開館後同樣擠滿試玩及準備觀賽的玩家，還吸引了720位參賽者，而且一半都是港澳玩家，將一連4天舉行分組賽；遊戲直播平台Twitch今年也擴大攤位，除了直播現場賽事以外，更舉辦實況主與粉絲的互動聚會。

HTC也第三度參展，帶來了剛在CES上發布的新一代VR頭戴式顯示器「Vive Pro」及無線模組，現場試玩感覺比上一代的Vive更舒適，減輕15％以外，眼鏡族戴起來壓迫感也大大改善，HTC Vive產品及策略副總經理鮑永哲表示，預計今年上半年即將上市，而無線模組則在夏季開賣，價格有待公布。

(中國時報)