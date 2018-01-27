和平號 帶你玩轉世界

2018年01月27日 00:59 中國時報 羅燮慧 （日本橫濱） （日本橫濱）

和平號官網

東南旅行社

船上的公共空間可以自在看書、看海。

遊輪上不時會舉辦各式的派對和活動，讓你絕對沒有時間無聊。（東南旅行社提供）

眺望廣闊的大海迎接日出日落，讓人煩惱盡消。（東南旅行社提供）

和平號上餐食以日本料理為主，天天變化新菜色。（東南旅行社提供）

各國人士相互交流，船上生活繽紛多彩。（東南旅行社提供）

1月12日有超過百位旅客在船上齊聚，為他們即將出發的環遊世界第98回（5/12-8/21）慶祝。（東南旅行社提供）

和平號航次介紹

環遊世界是許多人的夢想，但奔波於各國旅館與機場間，卻不是每個人都能受得了的，而和平號就是艘能讓你免去舟車勞頓，舒服實現航向世界夢想的遊輪。

這艘承載著許多人夢想的和平號，是艘3萬5265公噸的遊輪，載客量1422人，內有500個房間，至今造訪過逾2000個以上的靠港地，乘坐人數超過6萬人。雖然與市面上動輒10萬噸的遊輪相比不算大，但小而美的和平號各項設施樣樣不缺，3間餐廳、全景酒吧、居酒屋、按摩室、三溫暖、健身房、游泳池、兒童樂園及多元的交誼空間，讓海上航程絕不寂寞。

船上生活勝於陸地

和平號環遊世界102天價格35萬元起跳，可說是史上最便宜環遊世界遊輪，長達3個月的行程中，走遍四大洲、停靠至少25個國家的港口，探訪歷史遺跡、各國獵奇、尋訪幸福極光，還有與各國居民交流，帶給旅客大大的驚奇，難怪有不少人玩了一次後就上癮，回頭客比率高達80％。

數月的航程中，除了下船體驗各國風情外，船上的日子也是多彩繽紛：遊客可以看書、看電影、看海，優閒樂活，也可以參與船內多元豐富的各類活動，有各領域專家學者舉辦的講座、娛樂性節目，及各種派對和比賽；也有乘客自組企畫的交流活動，學畫畫、學舞蹈、學茶道、學手工藝……，要怎麼安排全由自己作主，旅客可邊玩邊學，滿檔的活動讓船上生活比陸上還精彩。

船上各種設施滿足旅客不同需求，可到健身房、高爾夫球練習場、游泳池鍛練身材，或是在酒吧或卡拉OK小酌歡唱，也可到8樓自由空間上網、下棋，來場方城之戰，或通宵不睡迎接海上壯觀的日出。

與各國人士交流，在行程中相互成長，是和平號吸引旅人的特色。每年有3000多人來此追逐夢想，乘客60％～70％都是享受一個人旅行，參加者從幼兒到90多歲的長者都有。

一個人也能玩盡興

有位參加兩次環遊世界日籍旅客表示，和平號雖沒有頂級遊輪奢華的體驗，但在這3個多月的旅程，船上就像個大家庭，每天都有不同的新知學習，宛如置身海上大學，讓人找到歸屬感，即使下船了，彼此建立的友誼依然持續，這是一般旅遊不會有的感受，只有乘船旅行才能體會其中妙趣。

台灣有不少人對這艘航向世界的遊輪躍躍欲試，12日適逢和平號停靠基隆港，當天就有3百多位民眾搶先登船，體驗和平號獨特氛圍。一位65歲女士表示，她已報名5月啟航的環遊世界行程，獨自出遊的她還未出發，腦子裡已做滿了冒險夢，期待在船上能遇到更多志同道合的朋友。

想向世界出發了嗎？只要帶著勇氣和激情，和平號對每個人而言都是一個廣闊迷人的平台。

和平號遊輪詳細資訊及3月1日及3日免費說明會

請洽官網：pbcruise.com.tw

東南旅行社：www.settour.com.tw

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關於和平號

■和平號（Peace Boat）是以日本為據點的國際NGO（公益組織），基於宣揚和平理念以及促進國際交流推出的遊輪之旅，被認定具有聯合國經濟社會理事會（ECOSOC）頒發的特別協議資格。自1983年第一個航次至今，總共開展了90多個航次，除了探訪名城祕境，更心繫公益善舉，曾於巴西雨林種樹或探訪各地孤兒院。和平號參與的國際廢核武組織ICAN 2017年還獲頒諾貝爾和平獎。

(中國時報)