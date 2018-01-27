黃仲崑傅孟柏裸泡煲父子情

蕭雅全曾以《第36個故事》拿下台北電影獎觀眾票選獎。（資料照片）

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中國時報
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黃仲崑（左）和傅孟柏在那須溫泉袒裎相見。

國片《范保德》將於鹿特丹影展角逐「大銀幕獎」，《血觀音》則會在該影展舉行歐洲首映，2片導演26日出席行前記者會。《范保德》是導演蕭雅全相隔8年的新作，第3度邀侯孝賢擔任監製的他，打趣說請侯導幫忙其實壓力最大，「看完劇本後都沒管，剪完後才有意見，中間都像在走鋼索。」但隨即解釋這是侯導「對導演尊重不干涉。」該片去年2月開拍，12月才完成初剪，蕭雅全已請侯孝賢過目：「侯導來看了3次，每次都坐立難安。」

蕭雅全對該片選角相當用心，莊凱勛飾演年輕時的黃仲崑，2人外型和聲音相似度都超高，黃仲崑則和傅孟柏飾演父子，2人首次合作，蕭雅全先請他們互相分享對親情的觀念，黃和傅又在前往東京近郊那須溫泉的車程上不斷長聊，泡溫泉時更是全裸相見，收工後還會小酌一杯，感情立刻升溫。

王秀峰凍齡

片中女性戲分不多，除呂雪鳳、溫貞菱之外，蕭雅全特別介紹暌違台灣螢光幕20年的資深演員王秀峰，他在開拍前突然想起王的外貌非常適合該角，但對方移居義大利多年，他動用朋友關係，才請到她回台拍攝2星期；他曾擔心如今50多歲的王秀峰外型已產生變化，不過他昨大讚：「保養太好了！」預告之後也會請王回台宣傳。該片預計今秋在台上映。

(中國時報)

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