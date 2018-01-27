2018年01月27日 00:59 中國時報 陶福媛 報導

香奈兒L’ESPRIT DU LION頂級珠寶Dazzling腕表，18K黃金鑲嵌338顆明亮式切割鑽石。（CHANEL提供）

香奈兒L’ESPRIT DU LION頂級珠寶Dazzling綠柱石手環。（CHANEL提供）

香奈兒女士是獅子座，獅子是她的幸運符碼之一，居所處處可見雄獅家飾品。（CHANEL提供）

香奈兒發表全新L’ESPRIT DU LION頂級珠寶，金獅栩栩如生，展現品牌的精緻珠寶工藝。（CHANEL提供）

香奈兒L’ESPRIT DU LION頂級珠寶Dazzling指間戒，綠柱石與黃金雄獅懸浮手指上，尊貴逼人。（CHANEL提供）

香奈兒女士的居所陳列青銅雄獅，反映她的內心世界。（CHANEL提供）

香奈兒發表全新L’ESPRIT DU LION頂級珠寶，將獅子元素融入珠寶。（CHANEL提供）

香奈兒L’ESPRIT DU LION頂級珠寶Commanding鑽石雄獅戒指，鑲嵌總重5.28克拉馬眼形切割鑽石。（CHANEL提供）

選在高級訂製服大秀發表的前夕，香奈兒特特別曝光了L'ESPRIT DU LION（獅子精神）頂級珠寶系列，香奈兒女士誕生於8月19日，獅子既是香奈兒女士的星座，且是她最愛造訪的城市─威尼斯的象徵，今年香奈兒再度將品牌的雄獅經典元素融入珠寶設計當中，總共有53件作品，為奢華更添時尚品味。

居家處處獅子圖騰

獅子，一直是香奈兒女士最愛的幸運符碼之一，她不僅在外套鈕扣和皮包釦飾上採用獅子圖騰，就連她在巴黎的Coco Apartment寓所裡，也處處可見到獅子青銅雕塑、木雕雄獅等家飾品，獅子象徵了權威、尊貴和大膽無畏與對自由的渴望，多少透露了她的內心世界。

香奈兒為向香奈兒女士致敬，2013年首度以獅子為設計靈感推出「Sous le Signe du Lion」頂級珠寶，精緻工藝打造栩栩如生的雄獅珠寶作品，問市後廣受VIP 粉絲的喜愛，同時也奠定香奈兒在高級珠寶界的崇高地位。

53款獅子頂級珠寶

今年，香奈兒再度以獅子為主題推出「L’ESPRIT DU LION」頂級珠寶系列，53款作品獅子為主題的頂級珠寶作品，全套珠寶系列以黃金或白金鑲嵌鑽石、藍寶石、綠柱石及帝王拓帕石，璀璨奪目，飾以鍊節的獅子凸顯權威，彰顯了萬獸之王的姿態。香奈兒「L’ESPRIT DU LION」頂級珠寶系列預計會在今年4月登台展出。

(中國時報)