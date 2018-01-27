2018年01月27日 00:59 中國時報 陳張眾 報導

Girard Perregaux芝柏Laureato計時腕表，38mm精鋼表殼，搭載GP03300-0134自動上鍊機芯，約41萬6000元。（Girard Perregaux提供）

Vacheron Constantin江詩丹頓FIFTYSIX系列自動腕表，40mm精鋼表殼，搭載品牌全新1326型自動上鍊機芯，約34萬2500元。（Vacheron Constantin提供）

Jaeger-LeCoultre積家Polaris Automatic自動腕表，41mm精鋼表殼，搭載自製Cal. 898/1自動上鍊機芯，約21萬6000元。（Jaeger-LeCoultre提供）

Baume & Mercier名士Clifton系列Baumatic自動腕表，40mm精鋼表殼，搭載5日鍊之BM12-1975A自動上鍊機芯，約8萬1700元。（Baume & Mercier提供）

對入手門檻常令人敬而遠之的奢侈腕表而言，今年各家均打出價位相對親民的入門款，以討喜的復古外型，試圖貼近年輕消費族群。MONTBLANC萬寶龍在去年簽下新任大使楊洋後，想進攻千禧世代的企圖心昭然若揭，今年延續廣受歡迎的1858系列，於旗下Minerva表廠成立160年之際，再度解碼山岳探險精神。其中基礎的自動上鍊款式，以精鋼表殼混搭青銅表圈、表冠，營造出獨特的復古外觀，加上NATO表帶、仿舊干邑色皮帶的選擇及不到十萬的訂價，整體十分誘人。

較常使用貴金屬打造複雜表款的Vacheron Constantin江詩丹頓及Jaeger-LeCoultre積家，往往給人難以親近的印象，而在經歷去年品牌高層人事異動後，兩者亦自策略上重整，從展館內裝到品牌形象上，都給人耳目一新的感受。兩牌分別祭出的FIFTYSIX及Polaris系列，均選擇歷史檔案中經典復刻，延續精密製表傳統，搭配適合日常配戴精鋼表殼，搶推品味男士的入門首選。Girard Perregaux芝柏表亦推出復刻經典的Laureato計時腕表，活力外觀適合年輕世代入手。

除了在材質下手，統合集團資源亦是分散單一品牌研發成本的妙計，今年更不少作品換上集團機芯亮相，除了PANERAI推出搭載OP XXXIV自動上鍊機芯的Luminor Due，Baume & Mercier名士也與ValFleurier製表廠合作，研發出品牌旗下首枚冠名的Baumatic自動上鍊機芯。而搭載全新BM12-1975A自動上鍊機芯的克里頓Baumatic系列腕表，具備120小時動力儲存功能和矽質游絲，8至9萬間的價格區段，更讓其擁有超高性價比。

(中國時報)