帶誌大條了

PANERAI沛納海Luminor Due 3 Days Automatic Oro Rosso，38mm紅金表殼搭載3日鍊之OP XXXIV自動上鍊機芯，限量700只，約49萬9000元。（PANERAI提供）

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中國時報
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Cartier卡地亞Panthere de Cartier美洲豹腕表，白K金三環表鍊，表殼鋪鑲鑽石，搭載石英機芯，約150萬元。（Cartier提供）
AUDEMARS PIGUET愛彼皇家橡樹霜金自動上鍊腕表，37mm玫瑰金表殼及表帶，以獨特霜金工藝裝飾，搭載可儲能60小時之3120型自動上鍊機芯。（AUDEMARS PIGUET提供）
ROGER DUBUIS Excalibur Aventador S片狀塑模碳纖維雙擒縱腕表，45mm C-SMC片狀塑模碳纖維表殼，搭載RD103SQ雙擺輪游絲鏤空手上鍊機芯，限量88只，約595萬元。（ROGER DUBUIS提供）

相較耗時的機芯研發，可搭配穿著的表帶工藝，似乎躍升為各牌矚目的焦點所在。被譽為皇帝珠寶商的Cartier卡地亞，藉去年主打的Panthere de Cartier美洲豹款式延伸，打造出可化作手鍊般配戴的雙環或三環款式，綻放女性魅力。而在慶祝皇家橡樹離岸型25周年之餘，AUDEMARS PIGUET愛彼更在展場中當場請到工匠示範鍊帶工藝，除有為女性千禧系列表款添加的波蘭式編織表帶，還沿用與珠寶設計師Carolina Bucci攜手創作的霜金裝飾，令整體擁有鑽石粉塵般的光芒。

為滿足消費者一表百搭心態，不少品牌研發快拆表帶系統，自霸氣表徑換上38mm表殼的PANERAI沛納海Luminor Due系列，尺寸上更為中性外，一鍵可操作的快拆系統及精鋼版不到新台幣20萬的售價，搶攻品牌入門款寶座。而ROGER DUBUIS則積極發揮創新精神，藉與藍寶堅尼賽車部門合作契機學習品牌基因，將賽車團隊可於3秒內快速換卸輪胎的經驗移植於表帶快拆系統。

(中國時報)

奢侈表門檻下修 女性表述時代

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