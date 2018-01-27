女性表述時代

A Lange & Sohne朗格Little Lange 1腕表，36.8mm白K金表殼，搭載品牌L121.1手上鍊機芯，限量100只，另有灰色面盤及玫瑰金面盤搭黃K金表殼的選擇。（A Lange & Sohne提供）

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中國時報
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ULYSSE NARDIN雅典經典玉玲瓏系列腕表，37mm精鋼表殼，搭載UN 815型自動上鍊機芯，另有灰色或藍色時標選擇，約32萬2000元。（ULYSSE NARDIN提供）
Van Cleef & Arpels梵克雅寶Extraordinary Dials非凡表盤系列Lady Arpels Nuit Feerique腕表，41mm白K金表殼，搭載手上鍊機芯，表盤以寶石、琺瑯描繪出日出月落的美妙場景。（Van Cleef & Arpels提供）
HERMES愛馬仕Arceau Casaque添漆藝術腕表，36mm精鋼表殼，搭載石英機芯，表盤以填漆藝術繪製出黃、紅、綠、藍等4色Cavale圖案。（HERMES提供）
PARMIGIANI帕瑪強尼Kalparisma Nova Galaxy腕表，37.5×31.2mm玫瑰金表殼，搭載PF332自動上鍊機芯，限量50只。（PARMIGIANI提供）

女性腕表市場是近年來兵家必爭之地，首年於SIHH登場的HERMES愛馬仕，除了展間充滿玩心的設計吸人眼球，更推出色彩繽紛的Arceau Casaque，大膽展現品牌的添漆工藝。由設計師Henri d’Origny於1978年設計的腕表外觀，結合源自馬鐙造型的不對稱表耳，黃、紅、綠、藍等4色Cavale圖案背景，讓人記起孩童時的遊藝時刻。而以高超機芯技術著稱的A Lange & Sohne朗格和ULYSSE NARDIN雅典，則分別在Little Lange 1及經典玉玲瓏系列添上新色，不管是Little Lange 1限量版的扭索雕紋紫色面盤，或是以全新圓形表殼的經典玉玲瓏染上酒紅色表帶、時標，讓女性大膽表現腕間時尚。

對於喜愛機械表的女性，PARMIGIANI帕瑪強尼於慶祝Kalparisma Nova Galaxy腕表十周年之際，於系列下發表品牌首只機械女表，大器酒桶表型搭配砂金玻璃表盤及品牌PF332自動上鍊機芯，奢華描繪摩登風格。擅長以詩意刻畫時間的Van Cleef & Arpels梵克雅寶，則送上兩款Extraordinary Dials非凡表盤系列，藉由琺瑯、雕刻、珠寶工匠的協力合作，於象徵世家的靈巧仙子身影下，見證日出月落的美妙場景。

(中國時報)

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