陀飛輪說故事

Richard Mille RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕表，44.5×49.95mm碳纖維表殼，搭載可儲能70小時之RM 53-01手上鍊陀飛輪機芯，限量30只，約2900萬元。（Richard Mille提供）

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中國時報
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PIAGET伯爵Metiers d’Art系列Altiplano高級珠寶青金石細工鑲嵌工藝陀飛輪腕表，約570萬元。（PIAGET提供）
Greubel Forsey GMT地球時間腕表，透過重新設計過的藍寶石水晶玻璃結構，可清晰看到立體地球的整體景象，並搭載24秒陀飛輪，限量33只，約2050萬元。（Greubel Forsey提供）
IWC萬國表葡萄牙系列萬年曆陀飛輪腕表150周年特別版，45mm紅金表殼，搭載品牌自製51950型自動上鍊機芯，可儲能7日，限量50只。（IWC提供）

縱使在一片入門款式是洗版下，被譽為3大複雜工藝之一的陀飛輪，負責抵抗重力造成的機芯走時誤差外，也是品牌展現品牌製表高度的關鍵，均用不同敘事手法用機芯講出專屬品牌的故事性。喜愛結交各方好友的Richard Mille，就用一只RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕表訴說與阿根廷馬球好手Pablo Mac Donough間的緊密友情。於品牌RM 053表款基礎上研發的RM53-01專為馬術設計，搭配採用懸索機制的陀飛輪機芯及可承受4.5公斤重衝擊測試的藍寶石水晶玻璃表面，通透呈現兩人激盪的創意火花。

迎來150周年的IWC萬國表，在旗下葡萄牙系列推出萬年曆陀飛輪腕表150周年特別版，品牌首次將萬年曆和陀飛輪兩項複雜功能結合，呼應系列精密航海傳奇。由Robert Greubel和Stephen Forsey聯手打造的新款GMT世界時間腕表，亦為旅人開啟復幻空間，機芯除具備24秒陀飛輪等精密裝置，還可通過立體藍寶石水晶玻璃清晰透視立體地球，給人遨遊世界於腕間的遐想。

而換上全新形象的PIAGET伯爵，今年將「Sunny Side of Life」生活哲學體現在展間上，充滿陽光的熱帶池畔波光，也閃爍於Metiers d’Art系列Altiplano高級珠寶工藝陀飛輪腕表上。由藝術大師Herve Obligi操刀的青金石細工鑲嵌表盤，兩點鐘位置可見陀飛輪轉生不息，搭配品牌引以為傲的超薄技術，完美呈現品牌精神。

(中國時報)

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