SIHH宇舶表最時尚

2018年01月27日 01:00 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表15年前率先將陶瓷運用在腕表上，今年在SIHH發表經典融合CLASSIC FUSION系列全陶瓷腕表。 （Hublot提供）

宇舶表BIG BANG UNICO藍寶石銀河腕表，鑲嵌多彩寶石璀璨奢華。（Hublot提供）

宇舶表Big Bang One Click藍寶石女表色彩粉嫩，十分夢幻。（Hublot提供）

腕表，已不再是計時的工具，它是時尚配件，是身分的象徵，更是自我的宣言。宇舶表（Hublot）在日內瓦SIHH表展發表全新系列，大膽採用千鳥格紋毛呢布、粉嫩色彩的藍寶石水晶、藍陶瓷等特殊材質製作腕表，作風大膽前衛，早已跳脫傳統的腕表。

法拉利聯名款 再推白金表

宇舶表與法拉利合作的聯名表，向來是熱銷表款，繼推出碳纖維表款大受歡迎後，宇舶表於SIHH再推出奢華白金表款，表殼以白金打造，表面採用藍寶石水晶，表盤以法拉利儀表板的概念設計，並以陀飛輪快速運轉的律動呼應跑車的電掣風馳，全球限量70只。

Italia Independent 義式時尚

宇舶表與義大利時尚名人Lapo Elkann合作的Italia Independent腕表，大膽採用男士西裝毛呢千鳥紋和格紋布料打造腕表，可與身上的西裝搭配成套，風格前衛，可說是SIHH展上最時尚的腕表。

曾榮登浮華世界雜誌（Vanity Fair）最佳穿著名人的Lapo Elkann，採用義大利著名西服Rubinacci的珍貴毛料，包括藍色千鳥格紋、藍色條紋和威爾斯親王格紋三款經典圖案，賦予腕表全新的時尚風貌，每只腕表除了搭配特製表盒，另附贈同款Italia Independent太陽眼鏡。

BIG BANG UNICO 高CP值

宇舶表於2016年著手藍寶石水晶表殼量產，推出Big Bang Unico系列腕表，以高CP值成功席捲市場。今年，宇舶表在SIHH再次發表猶如夢幻彩虹的Big Bang Unico藍寶石銀河腕表，表圈上鑲嵌48顆梯形切割的繽紛寶石，猶如彩虹般的神祕銀河，有透明藍寶石和黑色藍寶石兩種款式。

Big Bang One Click 可更換表帶

充滿運動時尚的宇舶表Big Bang女表，總有意外的驚喜，繼採用牛仔丹寧布、有機亞麻布後，今年Big Bang女表推出三款可更換表帶的Big Bang One Click藍寶石腕表，清澈透明的粉紅、粉藍和淨白，既浪漫又夢幻，猶如配戴在手腕上的珠寶手環。

Big Bang Meca-10 經典藍陶瓷

礙於現有的陶瓷技術，陶瓷表以黑白兩色居多，宇舶表為了突顯品牌經典藍色的色調，特別開發藍陶瓷Big Bang Meca-10腕表，搭載Hublot自製10日動力儲能機芯。

CLASSIC FUSION系列 全陶瓷腕表

宇舶表早在15年前就率先研發低過敏、不朽不銹的陶瓷腕表，並引領流行風潮，今年宇舶表在SIHH發表經典融合CLASSIC FUSION系列全陶瓷表款，整支表以陶瓷打造，有計時碼表，三針及日期顯示表三款。

(中國時報)