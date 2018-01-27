2018年01月27日 01:00 中國時報 陳張眾 報導

LOEWE 海星及海馬皮革吊飾，各1萬3000元。（LOEWE提供）

LOEWE藍色異材質拼接精靈運動鞋，2萬2000元。（LOEWE提供）

LOEWE 2018春夏系列男女裝以工藝精神出發，用愜意服裝輪廓遊歷自由國度，女模穿米色拼接格紋不對稱洋裝8萬3000元、拿皮革拼接GATE包8萬8000元，男模穿刺繡拼接條紋上衣、休閒褲未定價。（石智中攝）

韓國女星崔雪莉日前於首爾出席活動時，即選穿一襲LOEWE 2018春夏連身洋裝，小露性感腰線。（東方IC）

由設計師Jonathan Anderson操刀的LOEWE，往往能在不經意中流露出世家百年淬鍊而成的工藝靈魂，品牌日前於台舉辦2018春夏預覽，即藉著系列裡的逗趣細節遊歷自由國度，小兔子、海星、海馬等圖騰，拼湊度假般的愜意形象。韓國女星崔雪莉前陣子於首爾出席活動時，也選穿一襲品牌春夏粉紅連身洋裝，經典焦糖色皮革挖洞剪裁小露性感蠻腰，為本季背景故事鋪陳出完美前奏。

Jonathan Anderson本人曾在品牌2018春夏大秀後表示：「她有點波西米亞，她從自己所在的境內出走，比以往更加自由。」由針織布料為基礎的女裝，用大量粉彩色格紋拼布、異國風腰果花妝點，西班牙風格的流蘇披肩亦化作風衣、洋裝下襬的流暢線條，再搭配由摩洛哥拖鞋衍伸而出的翹頭精靈運動鞋，令人不由得嘴角上揚。包款上，除染上新色的PUZZLE、MISSY等熱銷款式外，源自男士STRAP手袋的GATE女性包款，則用獨特的結帶設計搶鏡。

男裝方面，取景畫家達利於加泰羅尼亞的濱海生活，亞麻布上衣及短褲的造型，給人「泳裝」的聯想。具運動感的條紋揉合代表性皮革工藝展現，骷髏伴著率性裸露的肌膚，激盪對大男孩不羈的嶄新見解。

(中國時報)