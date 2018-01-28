緩聘任管中閔案 民進黨理虧撤案

民進黨立院黨團總召柯建銘（左）表示，民進黨團提出的暫緩聘任台大校長管中閔案（右），已經撤案。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

準台大校長管中閔適任與否爭議逐漸釐清，台大師生也發起連署，抗議政治力介入台大，堅守大學自主，民進黨團柯建銘證實，前天與國民黨團討論過後，已經決定撤回主決議，明天黨團大會將會向黨團成員報告。

大綠小綠又唱不同調

民進黨團明天將召開黨團大會，除了討論總預算外，也會談到日前針對管中閔台大校長資格的主決議。柯建銘說，明天黨團大會要向黨團成員說明，還有3百多個保留要怎樣處理，民進黨團立場是怎樣，甚至是關於管中閔的主決議，如果時代力量堅持不撤，民進黨團該怎麼應對。

柯建銘指出，關於管中閔的主決議，他前天已經跟國民黨團講不用擔心，他會跟黨團說明，民進黨團提出的主決議用字溫和，只是「緩兵之計」，讓協商能夠再往前走。

至於台大師生發起連署抗議政治力介入校園，民進黨團書記長何欣純強調，當初提出主決議是因為大家對管中閔未主動揭露台哥大獨董身份，因此要求教育部與台大遴選委員會說清楚疑義，最後一切程序還是要回歸到台大自身內部。民進黨立委張廖萬堅則表示，不曉得連署內容，無法評論。民進黨立委許智傑說，遴選委員會必須公正客觀，只要遴選委員會認為管中閔沒有問題，沒有瑕疵，我們都可以接受，「我們沒有用政治力去干預。」

國民黨團書記長李彥秀強調，校園自主是民主制度的基本，管中閔案根本是民進黨刻意操作的惡意攻擊。既然遴選委員會再次做出決議，還給管一個清白，希望政治人物也應適可而止，放開掐住台大校園自主的黑手。

藍委籲教部別一錯再錯

李彥秀指出，台大是台灣的頂尖學府，校園內部自主意識高，這麼多師生出面連署，顯示台大對於學術自主的期待，以及對於管中閔的期許，希盼透過這些自發行動，提醒民進黨收手。

藍委陳學聖表示，台大研究誠信辦公室已經發表聲明，管中閔未涉及抄襲，遴選委員會也說，遴選過程一切合法，他呼籲教育部本於校園自主，應盡速核定管出任台大校長。陳也說，支持台大師生表達意見，「台大一定要挺住」！

陳學聖指出，接下來輪到政大校長遴選，難道民進黨也要比照辦理？用顏色來選校長？這將對學術自由造成嚴重打擊。他更向教育部長潘文忠喊話：「千萬別為政治效命。」也希望民進黨與時代力量將主決議撤掉，別一錯再錯。

民進黨團提案昨下午撤回，不過時力黨團主任陳惠敏說，提案會維持，因時代力量提案是針對教育部，並非台大。

(中國時報)

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