台灣地方首長第一人！柯P31日登歐洲議會演說

台北市長柯文哲27日清晨啟程赴歐訪問，被問及到歐洲議會演講，是否會談到「台灣價值」，要全用英文演講，會不會緊張，柯文哲笑稱，稿子還在寫，全英文演講對他來說沒有問題。（陳麒全攝）

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中國時報
／台北報導
歐洲議會位於比利時布魯塞爾的辦公大樓。（摘自維基百科）

台北市長柯文哲27日啟程前往歐洲4國參訪，此行最大重點是他31日將到位於比利時布魯塞爾的歐洲議會沙龍，發表包括「台灣價值」等內容的15分鐘演說，成為台灣史上首位登上歐盟議會演講的地方首長，已有30多位議員報名要聽演講，此舉也展現柯P攻取2020總統大位的企圖與高度。

柯市府團隊11天行程將走訪荷蘭、比利時、波蘭及土耳其，針對都更、公宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、居家醫療及新創產業等市政議題進行參訪及考察，柯文哲要讓台灣花更大的心力去連結歐洲。

被問及到歐洲議會演講，是否會談論到「台灣價值」，甚至要全用英文演講，會不會緊張、怕生疏，柯文哲笑稱，老實講，稿子還在寫，全英文演講對他來說沒有問題，大家都忘了他是台大外科教授，曾經留美過。

考察11天 訪荷比波土耳其

北市府發言人劉奕霆也說，柯文哲是台灣第一位受邀到歐洲議會專題演講的市長，已經有超過30位歐洲議員報名要聽演講，演講內容與題目則還在整理，尚未做最後定案。

不過，外界實在相當好奇演說內容，柯幕僚透露，蔡英文認為柯應再次確認「台灣價值」，讓支持者覺得是可並肩作戰的人，歐洲議會又是代表著民主自由，柯能以台灣首都市長身分到歐洲議會演講，自然會宣揚「台灣價值」。

幕僚透露 將宣揚台灣價值

幕僚指出，柯文哲曾說台灣的基本價值是民主、自由、開放，另外是環保、人權、法治、關懷弱勢與永續經營，相信這些會是柯此行演說著墨的重點。

至於柯文哲是否會提出「兩岸一家親」等兩岸關係論述，幕僚表示，柯不會主動提到，因為兩岸問題不是首都市長層級的權管，但如果有歐洲議員提問，柯也會適度回應。

(中國時報)

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