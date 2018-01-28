歐洲力量不亞於美國！柯拋歐向 台灣不能唯美是從

2018年01月28日 04:09 中國時報 陳麒全 、 張立勳 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲27日清晨啟程赴歐訪問，展開為期11天的產業交流，經貿代表團除了市府團隊，還包括19位產業界人士參與，柯文哲強調，以世界政治版圖來看，歐洲力量不亞於美國，台灣對歐洲應該花更大心力去連結，顯見他想「歐向」的決心。

北歐式民主更適合

柯文哲率領市政府團隊搭機前往歐洲，他表示，現代荷蘭是台灣更好的學習對象，自從前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，因此只能朝向西歐、北美的西方式民主，但美國是屬於西方資本主義的民主，西歐北歐則偏向社會主義式的西方民主，或許是台灣更好的學習對象。

柯文哲說，台灣長期以來是「唯美（美國）是從」，但是以整個世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，因此台灣對歐洲應該花更大的心力去連結，這也是要前往歐盟訪問，並發表演講的因素。

有機會拜訪華勒沙

他也提到華沙與台北是姊妹市，已經好久沒有市長前往，基於城市交流，要去看一下。有機會也會拜訪台灣的好朋友、前波蘭民運領袖華勒沙。華勒沙帶領波蘭對抗舊蘇聯，走向民主，許多經驗對台灣都有可取之處。隨行議員陳建銘也分析，土耳其位居歐亞交界點，不少台商已看準未來發展搶先進駐鋪路，顯示台灣不只有南向一條路，歐洲也有發展潛力，這次柯P出訪是見習之旅，更能透過此機會招商。

台商搶先進駐土國

對於土耳其希望在大台北地區蓋清真寺，他則主張以「回教文化中心」的名義來蓋，可能比較容易一點，但因為牽涉到蓋的規模與經費，所以要進一步討論事宜。對於訪問土耳其的行程未完全確定，是否受到大陸的壓力？他表示，這個還好，主要是要和誰談論，還在「喬」。

對於柯文哲拋出「歐向」，外交部說，柯市長說得很好，外交部沒有要評論或回應的地方。

(中國時報)