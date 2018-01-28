柯：北歐社會主義民主值得學

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中國時報
／台北報導

對於此行訪歐的目的，台北市長柯文哲27日表示，台灣更適合北歐式社會主義民主。有議員解讀，參訪國家之一的波蘭是由共產國家轉型到民主，具有指標性，未來兩岸間的互動需要更多智慧，也能借鏡台灣和大陸的關係。

柯文哲剛上任時，曾矢言要讓台北「8年超越新加坡」，不過他後來改口，表示台灣已走上民主，不可能變成新加坡。柯文哲也說，若說世界上有哪些城市值得台北學習，他認為是日本大阪或荷蘭阿姆斯特丹，而荷蘭不僅民主制度值得學習，也與台灣有過殖民關係。

柯文哲昨受訪指出，西歐與北歐偏向「社會主義式」的西方民主，是台灣更好的學習對象，這是他從國家長期發展去考慮，主要是前總統李登輝「讓台灣走向不能回頭的民主」後，台灣要像新加坡一樣不太可能，因此只能走向歐美的西方式民主。

他認為，美國是資本主義式的西方民主，不一定適合台灣，此外，台灣長期以來是「唯美是從」，但是以世界的政治版圖來看，歐洲力量並不亞於美國，因此台灣對歐洲應該花更大的心力去連結。

台北市議員梁文傑則表示，柯文哲太好高騖遠，畢竟北歐的社會主義民主，還包含高稅負。他說，台灣人民要社會福利，但若要做到像北歐的福利，稅收至少是台灣現在的3倍，民眾一定不願意。

隨行議員陳建銘則指出，此趟訪歐的重點是柯文哲將會晤波蘭前總理華勒沙，波蘭起先是共產主義國家，在轉型開放的過程中，其文化歷史發展都有獨特之處，且華沙也是台北市的姊妹市，城市間的交流是必要的，而波蘭由共產國家轉型到民主更是具有指標性，未來兩岸之間的互動需要智慧，也能借鏡到台灣與大陸之間的關係。

(中國時報)

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