首站訪荷蘭 取經開發社子島

2018年01月28日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

柯P前往荷蘭取經，希望有助推動社子島的建設。圖為社子島現況。（本報資料照片）

台北市政府開發社子島，繼i-voting選出生態社子島為開發方向後，就積極借鏡荷蘭經驗，而荷蘭在水岸文化發展已久，台北市長柯文哲希望這次參訪荷蘭，對於推動社子島建設能有更多幫助。

柯文哲曾指出，荷蘭是台灣最好的模仿對象，不管在民主政治、經濟發展的層面上，與台灣整個環境的相似性最高，是台北重要的學習對象。

柯率團出訪首站將到荷蘭，柯文哲預計出席智慧城市與綠色運輸座談會、創新創業交流論壇等，對都市更新、公共住宅、智慧城市、綠色運輸、循環經濟、新創產業等市政議題都將進行參訪及考察。

台北市都發局曾舉辦「社子島國際工作坊」，由於荷蘭與社子島有諸多地方相似之處，荷蘭政府政策指示將水資源管理及水經驗向世界推廣，荷蘭代表處及荷蘭專家、學者曾到台北分享鹿特丹與水共生經驗，主動拜會柯文哲，更是促成這次荷蘭行的原因之一。

隨行議員徐世勳說，依海而居的荷蘭與台灣同是靠海而生、仰賴海外經貿的國家，許多經驗相當值得台灣學習，荷蘭早期就是海外經商的貿易國家，在都市建設方面有很多台灣可以借鏡的地方。

議員陳建銘指出，阿姆斯特丹就是台北市開發社子島、關渡平原很好的榜樣，荷蘭過去在開發上的構思以及如何解決困難，都可以做為台北市的借鏡，「透過這個機會來交流還不錯。」

(中國時報)