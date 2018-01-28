柯稱蓋「回教文化中心」較適宜

2018年01月28日 04:09 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲率經貿代表團訪歐，由於土耳其政府要捐上億元給北市蓋大型清真寺，他決定親自去談看看，柯文哲27日說，希望以「回教文化中心」名義來蓋，打造台北成為穆斯林友善城市，吸引更多來自歐洲的穆斯林旅客來台，開拓旅遊新商機。

柯文哲訪歐11天最後一站將抵達土耳其，他曾說「土耳其要送我們一座清真寺」，引發熱烈討論。一名在土耳其生活21年的台僑在網路上說，土耳其想向台灣感謝最近幾年來對當地敘利亞難民的援助，才會以此大禮感謝。

台北清真寺董事長馮同瑜表示，柯文哲對國內回教發展十分關注，此次土耳其政府願意捐贈上億元蓋寺，相信國內所有回教徒都樂見其成。

市府官員透露，北市土地寸土寸金，幾乎都已完成開發，要再找一塊地蓋清真寺，相當傷腦筋，就算找到土地，還要克服當地居民對穆斯林的刻板印象。

柯文哲則指出，土耳其政府曾派人來台洽談，希望在大台北地區蓋清真寺，但他主張不要用「清真寺」，改以「回教文化中心」的名義，可能比較容易一點，他強調，牽涉到興建的規模與龐大經費，相關土地、建築規畫等細節，他必須親自到伊斯坦堡跟對方討論。

台北市近年積極爭取穆斯林旅遊市場，柯文哲認為最能代表台北市的特色的莫過於「開齋節」，他驕傲地說，「你可以想像在台北火車站內外，竟然有5萬名穆斯林對著麥加朝拜？」這在非回教國家根本不可能發生，就連號稱民族熔爐的美國紐約時代廣場，都不可能會出現這樣的景況，但台北卻可以辦到，這代表台北是個非常友善的城市。

透過柯文哲此次出訪機會，北市觀傳局也配合舉辦產品發布會、台北之夜，宣傳北市為穆斯林友善城市，強化對穆斯林市場宣傳，吸引更多穆斯林旅客來台，開拓旅遊新商機。

(中國時報)