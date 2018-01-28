捍衛大學自主 千人連署挺管

2018年01月28日 04:09 中國時報 李侑珊 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台大新任校長管中閔遭綠委爆料，指不當引用暨大碩專班生論文，台大26日晚嚴正聲明，管並無涉論文抄襲，教育部應速通過其校長聘任；不過教育部昨表示，大學校長遴選權責在遴選委員會，不能依校方聲明做定奪，「遴選委員會認定部分，台大沒清楚交代」。

為聲援管中閔並捍衛大學自主，台大教授發起連署，昨晚已接近2000人大關，包括前行政院長江宜樺、前交通部長葉匡時等人士都加入，人數持續增加中。

堅持看遴選會認定資料

針對台大26日晚間聲明，教育部人事處長陳焜元說，即便台大針對管任台哥大獨董、學術倫理等爭議說明，教育部也尊重，不管怎樣，都應有正式文件告訴教育部，不是透過媒體發表聲明。

陳焜元指出，目前已收到台大回覆兩份公文，但大學校長遴選權責在遴選委員會，不能依校方聲明做定奪，「遴選委員會認定部分，台大沒清楚交代」。他強調，「校方怎麼開會認定與認定方式，都不是我要看的，我要確認的是遴選委員會的認定！」

藍委譏「民進黨附隨組織」

由於遴選委員會在選出校長後已解散，事權回歸台大校方，教育部又如何要求遴選委員會認定？台大研發長李芳仁說，台大26日會議代表學校處理機制，已是全校最高層級，並透過主秘代表出面回應，確認決議過程並無疑慮，決議最快下周一送教育部。

國民黨立委柯志恩說，台大做出5項澄清已將外界疑義釐清，教育部態度有點心不甘情不願，「不能理解教育部還在等什麼？」柯志恩痛批，教育部不要再看民進黨眼色，「再這樣下去教育部都要成民進黨附隨組織了。」

政學領域大咖加入連署

此外， 由台大經濟系教授王泓仁發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，25日先在台大校內發動師生參加，首波便吸引政學領域大咖加入，包括前台大校長孫震、李嗣涔，前衛福部部長蔣丙煌、前農委會主委陳保基及前內政部長李鴻源等人。

在26日台大聲明，管中閔論文抄襲案不成立後，強力呼籲教育部秉持大學自主，盡速通過管的校長聘任後，引來外界大力支持，將連署推向高峰。

連署內容指出，自1月5日台大依法遴選出新校長以來，監委、立委及媒體等不斷以政治力介入干擾，台大向來以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾。「我們要求教育部尊重大學自治，我們要求黨政高層黑手，不得介入大學校長選舉，我們請立法院遵守法律，尊重大學自治的精神。」

(中國時報)