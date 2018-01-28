大學校長籲 教育不應談藍綠

2018年01月28日 04:09 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大新任校長管中閔即將在2月1日上任，但近日卻遭立委烏龍爆料抄襲及操作遴選資格質疑，管中閔昨日在臉書po文:「大學自主，是不是台灣價值？」獲得多位公私立大學校長支持表示，管是歷經遴選機制產生的新校長，不只外界應給予尊重，教育部也應盡速核定，對於高教的管理，官方應鬆綁，並且讓教育回歸中立本質，即為學術歸學術，不應在此時談藍綠。

高雄第一科大校長陳振遠認為，管中閔出任台大校長，是歷經遴選機制的投票產生，教育部應盡速核定其就任，讓整起風波告一段落，並尊重台大的遴選結果，接手大學校務並不容易，管即將在下周上任，在這麼倉促的時間，還要面對外界的壓力，思考人事任用、布局恐受到影響。

針對各校遴選校長的結果，並非所有人都滿意，陳振遠以高雄科技大學為例，該校為高雄第一科技大學、高雄海洋科技大學及高雄應用科技大學三校合併而成，首任校長由現任高雄應用科技大學校長楊慶煜出任，他在近期收到不少同仁反映，不滿意遴選結果，但面對少子化等高教困境，「大家一定要把目標放在前面，往前走就對了」，應該讓優秀的人領導大學。

陳振遠說，2月1日會有很多新任大學校長上任，當中除了管中閔，也包含他自己，將擔任義守大學校長，每位大學校長都是透過遴選而生，就像看電影，需要安定下來看，才知道演什麼，因此我們都應該定下心來，看看他以後能做什麼，再來討論」，但台灣高等教育發展受到太多限制，諸多管制並未鬆綁，如今還發生政治力介入的狀況，他呼籲讓學術歸學術，不涉入意識形態。

中原大學校長張光正則說，他作為台大校友，以此身分來討論管中閔任職案較合適，他認為政治力量不應介入大學校長遴選，「教育部百分百要讓這件事情通過」，而管具備中研院院士的身分，學術地位無庸置疑，外界不應該再給管製造壓力。

針對管中閔過去曾任國發會主委等官職，恐因政治光譜過於明顯，影響其擔任台大校長，對此張光正強調：「我站在台大校友的立場，相信他的出身既然不同於一般大學校長，可以為台大帶來新的氣象，並為台大帶來突破。」

(中國時報)