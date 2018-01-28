緩聘任管中閔案 民進黨理虧撤案》新聞透視－綠踢大鐵板 險替藍塑造政治明星

2018年01月28日 04:09 中國時報 楊孟立 、 陳彥宇

自從民進黨全面執政，掌握國會半數之後，只要是真心想推動的政策、法案，幾乎沒有辦不到的。但，在獵殺台大準校長管中閔這件事上，真的踢到一塊大鐵板，更險些替藍營塑造出一個新興的政治明星。

民進黨首次在國會掌握過半席次，充分演繹「多數暴力」的真諦，不論面對是《黨產條例》、《促轉條例》、年金改革、《前瞻條例》、《勞基法》二次修法等爭議法案，儘管在野黨文攻武鬥出盡花招，最後仍難逃被碾壓的命運。就算社會上有輿論壓力質疑民進黨政府，也總是會有特定媒體配合作為打手。

曾任馬政府政務官的管中閔，竟成為孕育無數綠營政治人物的台大校長，對於掌控完全權力，為所欲為近兩年的民進黨政府而言，是孰可忍，孰不可忍？

這次由時代力量團率先發動主決議，質疑台大校長遴選過程有疑義，要求教育部必須深入調查，並向社會公布調查結果，在相關疑義釐清前，教育部不得核准管中閔出任校長。

但民進黨團則何苦「陪公子練劍」？竟還提出案由與時力相同的主決議？綠委張廖萬堅更進一步放消息給平面媒體，大篇幅報導管中閔的論文涉抄襲，綠營一向的鬥爭手法莫過於此。

合理推測，依照綠營的如意算盤，管中閔就算不死也只剩半條命，不需要教育部出手干涉，輿論也會轟得管校長位子坐不長久。殊不知，台大迅速證明管的清白，輿論也不站在民進黨這一邊，綠營抹黑不成反潑得自己一身髒水。

幸好民進黨及時收手，倘若真的無所不用其極將管爺打落下馬，當然不成問題，畢竟學術人的臉皮絕對不比政客厚，只要持續造謠、抹黑、潑糞，要等到管爺辭職只是時間問題。

莫怪乎有藍營黨務人士揶揄，要是民進黨真的不收手，吃相難看地將管爺弄下台，「那國民黨台北市長人選又不怕有大母雞了」。

(中國時報)