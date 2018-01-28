管爺吐露憂慮 網友按讚支持

台大校長當選人管中閔（右，本報資料照片）繼日前在臉書貼文「莫須有」3個字後，27日下午又在臉書貼文，質問：「大學自主是不是台灣價值？」。（摘自臉書）

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中國時報
／台北報導

台大新任校長管中閔在上任之前，風波不斷，近日遭民進黨立委張廖萬堅等人烏龍爆料，認為他抄襲碩專班學生，台大26日晚間對外發布聲明稿，強調管並無涉及抄襲，管中閔繼「莫須有」後，昨日下午4點半左右，又在臉書發文，「大學自主，是不是台灣價值？」對於連日外力干預大學自主感到憂心，吸引網友按讚留言「政治真的請滾開一點，校長：恭喜您！」

針對連日來，管中閔遴選校長資格遭操作質疑及論文抄襲，台大學術倫理委員會26日晚間召開會議，確認管中閔並未涉及抄襲，宣布此案不成立，並呼籲教育部應盡速核定新校長聘任，讓校園回歸平靜、校務順利推動。

學術倫理委員會亦強調，台大校長遴選委員會於1月5日完成校長遴選作業，1月10日即將新任校長相關證件資料報請教育部，自2月1日起聘任，並指近日媒體報導造成諸多紛擾，已損及大學自主精神，呼籲教育部儘速核定台大新任校長，讓校園回歸平靜，校務得以順利推動。

管中閔在台大學術倫理委員會還他清白後，於26日當日晚間在其臉書寫下「莫須有」回應，指論文抄襲一事根本子虛烏有，他內心坦盪。昨日傍晚，在臉書更進一步po文「大學自主，是不是台灣價值？」對大學自主一直受外力干預感到憂心。

在管中閔臉書po文後不久，隨即湧入網友留言並按讚，有網友留言說「管爺說得好啊！」、「勝者何須多言！自有天理！自有公道！自有人心！」「政治真的請滾開一點，校長：恭喜您！」；另也有網友指出「請挺住！對台灣非常重要」、「在台灣，有沒有臺灣價值，是民進黨說了算？！」、「價值資進黨說的算？」對管中閔表達力挺。

(中國時報)

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