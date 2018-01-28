奧步卡管 看到民進黨的恐懼

2018年01月28日 04:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台大準校長管中閔遭民進黨指控涉嫌抄襲論文，資深媒體人李艷秋在臉書表示，民進黨立院黨團及時代力量聯手以卡教育部預算方式，逼迫教育部伸手進台大，「有很奇怪嗎？這不就是民進黨內一群禿鷹的特質嗎？」不過，從管中閔事件，也已清楚讓外界看見民進黨的恐懼。

李艷秋說，立法院、監察院、教育部同時發動攻勢，出招綿密，環環緊扣，只是為了伸手進台大這麼單純嗎？她舉例，參加校長遴選的中研院副院長周美吟是院長廖俊智的副手，廖俊智同時也是校長遴選委員，如果這次是周美吟當選，請問民進黨會不會以利益迴避為由，要求周美吟不得上任？「答案很清楚，不是嗎？」

李艷秋說，整件事顯露幾個事實，第一，綠營要的台大校長人選都沒選上，李遠哲勢力在台大遭到大挫敗。第二，在所有候選人中，民進黨最不希望當選的人就是管中閔，結果竟然事與願違；如果摸摸鼻子認了，太違背民進黨黨性。

她說，第三，討厭管中閔是因為他是馬政府的官、正藍旗、外省豬、且竟然有其它候選人缺乏的個人魅力，將來很可能真的翻轉台大，平白送藍營一個政治明星。第四，台大雖不是民進黨的附隨組織，但向來與民進黨聲息相通，在多方布局下，校長人選應該十拿九穩，沒想到竟然遴選出不被看好的管中閔，更嚴重的是，這可能是水壩上的破口，不堵住就有決堤的可能。

李艷秋認為，從管中閔一路過關當選校長，微妙反映出社會氛圍和民心變化，風向在變、人民的認知在變。這所龍頭大學成了風向球，昭告一個變局的開始。

因此，她認為，民進黨大動作防堵，其實就是看到這後面各行業、各領域可能出現連鎖性的「排綠」行動，這樣的恐懼，造成民進黨不擇手段、不顧觀瞻要讓管中閔在校門口止步。

(中國時報)