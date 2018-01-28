聽民意 黃敏惠回鍋選嘉市長

2018年01月28日 04:09 中國時報 廖素慧 、翁聖勳／嘉市報導 、翁聖勳／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗（左）與前嘉義市長黃敏惠於元旦升旗典禮互動平和，如今先後宣布參選備受矚目。（本報資料照片）

前嘉義市長黃敏惠27日參加國民黨嘉義市黨部小組長授證時，在黨主席吳敦義面前宣布參選嘉義市長，她表示，聽到許多基層民意的心聲，決定參加嘉義市長選舉。表態參選到底的嘉義市議長蕭淑麗人在大陸，隔海喊話「絕不退縮，希望黨中央肯定她長年來的努力耕耘」。

勤跑基層 找回市民光榮

國民黨主席吳敦義27日為嘉義市、縣黨部小組長授證，被點名參選嘉義市長的前市長黃敏惠、前青輔會主委李允傑、前立委吳育仁都到場，獨缺表態參選到底的市議長蕭淑麗。

黃敏惠在台上公開對黨員表示「我要參選2018嘉義市長，絕對尊重黨的機制」。她表示，這幾年她都在基層跑，最了解基層民意，聽到許多市民的聲音，決定和市民一起努力找回嘉義市的光榮與驕傲，她尊重黨的機制，黨的初選機制會做出最好的決定。

蕭堅定 實現3年前承諾

蕭淑麗表示，她多次強調，投入嘉義市長選舉是要實現3年前承諾，走完3年前未完成市長之路，為嘉義市民付出與服務，她堅定意志與腳步踏上這條路，勇往直前，「絕不退縮，希望黨中央肯定我長年來的努力耕耘！」

吳敦義指出，國民黨嘉義市長人選目前有3個人表達意願，前市長黃敏惠的執政政績有目共睹，現任議長蕭淑麗也相當有才華及能力，李允傑曾擔任青輔會主委，也是部長級的人才。

吳敦義:全民調產生人選

吳敦義說，未來，嘉義市長人選登記後，國民黨將透過全民調方式，以公正、公平、公開機制產生市民呷意的人選。

吳敦義表示，聽說「目前的嘉義市長執政不理想」，國民黨有理由把他換掉，黨提名的人選若順利當選嘉義市長，2018年贏得更多縣市長席次，就有機會2020年重返執政。

副議長郭明賓表示，吳敦義主席本月初擬定到各縣市為小組長授證，蕭淑麗議長於去年12月下旬已答應大陸的邀請率工商團體赴陸參訪，不便更動行程，請他代為向吳主席及所有黨員致意。

對於黃敏惠表態參選嘉義市長，涂醒哲表示「No comment」；而吳敦義對涂施政的批評，涂則反問「大家都知道吳的綽號叫什麼？」

(中國時報)