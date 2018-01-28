選戰分析－藍營茶壺風暴 綠軍坐收漁利

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中國時報

黃敏惠公開宣布參選嘉義市長，藍營目前有3人表態，黃敏惠與蕭淑麗是勁敵宿仇，2個女人較勁的背後意涵是黃家陣營、蕭家班再次交鋒，藍營已刮起茶壺內風暴，年底市長之戰，到底是藍綠捉對廝殺，還是三足鼎立，值得觀察。

蕭淑麗搶先掛看板表態參選到底，且矢言「決不再退讓」，且外傳她不相信國民黨中央黨部的民調機制，不參加黨內初選，對此，她未做回應，但其實此次表態參選市長，一來她意願強烈，二來情勢造成。

蕭淑麗此次若再退選，未來政治之路恐更難走，除非黨中央對她另有安排，但蕭淑麗在黨主席選舉時挺洪秀柱，吳敦義執掌的國民黨會為她安排後路嗎？有待觀察。

蕭淑麗在「進沒步、退無路」的情勢下，若必須背水一戰，則藍營在嘉義市勢將分裂，又或者在蕭家班的圖謀布局之下，另尋出路，甚至與其他黨派合作，也並非不可能，則對嘉義市長的選情必有衝擊。

但黃敏惠陣營也絕非省油的燈，黃敏惠挑在吳敦義參加嘉義市黨部活動的黨員動員場合中，公開宣布參選嘉義市長，正巧蕭淑麗不在場，時機巧妙，儘管吳敦義否認鍾情特定人選，但政壇人士認為，黃的起手式是精心布局，應有黨中央的默許。

黃敏惠的起手式巧妙運用黨部基層黨員活動場面，猶如借力使力，在政治黨派人脈的運用上，她當然也有一套謀略策方，況且黃家與地方綠營部分大咖人士有交情，政治的縱合連橫，她也深諳箇中三昧。

未來如黃敏惠勝出對戰涂醒哲，過去9年的執政有政績也有包袱，加上基層實力，對比涂政績低迷不振又缺乏人和，涂、黃之爭是一場激戰硬仗，但黃也腹背受敵，勢必承受蕭家班的掣肘。

若蕭淑麗出戰涂醒哲，黃、蕭各走各的路，涂醒哲雖說政績不亮眼，但綠營集中火力，猛攻分裂的藍營，蕭淑麗將是「成也蕭家班，敗也蕭家班」。

若蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲3強鼎立火拚，面對分裂的藍營，泛綠大團結，涂醒哲有望坐收漁翁之利。

(中國時報)

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