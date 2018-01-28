兩個女人掀戰 難避腥風血雨

2018年01月28日 04:09 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

前嘉義市長黃敏惠宣布參選嘉義市長，正巧是獨缺蕭淑麗在場的場合，時機微妙，被解讀為「突襲」，巧妙呼應黨主席吳敦義不著痕跡的意中人選大點名，也意味著黃家、蕭家的宿仇，將再掀起大波瀾，兩個女人戰爭即刻登場。

黃敏惠家族與蕭家班的恩怨情仇，左右嘉義市政壇動向，2家族宿怨從父執輩就結下，蕭家班從許家班執政期間即雄踞嘉義市議長寶座，長期掌握議會的政治生態，黃敏惠擔任2任9年嘉義市長，府會關係每下愈況，如冰火難容。

2010年議長選舉，黃家與蕭家爭奪此大位的過程，腥風血雨，投票前夕，上演機場搶人大戰，菜鳥議員嚇得臉色慘白，有泛綠議員則保持中立以求自保，政壇人士對這一段風聲鶴唳的過程，至今仍歷歷在目。

此役由林承勳與蕭家班大掌門蕭登獅之妻蔡貴絲對戰，儘管黃敏惠對外矢口否認介入，但傳聞甚囂塵上，指黃家為扭轉地方政治生態，暗助林承勳爭奪議長寶座，蔡貴絲由當時因案通緝中的蕭登獅隔空運籌帷幄，結果林承勳險勝獲得12票，尋求連任的蔡貴絲獲得11票，以1票之差 飲恨。

選舉期間，蕭登獅被檢警逮捕入獄，但林承勳雖當選議長，卻又涉嫌賄選最後判刑入獄，重新補選議長，蔡貴絲當選，為此，據傳，林承勳對黃家也頗有怨懟，致林、黃漸行漸遠。

2014年蕭淑麗原要參選嘉義市長，前總統馬英九欽點耐斯集團小公主陳以真出征，蕭淑麗含淚退選，轉而參選議員，並受蕭家班力挺當選議長，但輔選陳以真，藍營雖高喊「大團結」，實則黃、蕭2家族同床異夢，最後民進黨涂醒哲勝出，不管是否是靠馬英九當選，黃、蕭兩家梁子再加深。

昨天黃敏惠宣布回鍋選市長，適逢蕭議長率團出訪大陸，既避尷尬兼出奇制勝，卻已掀起兩個女人焦土之戰序幕，註定兩家族最終一戰將從初選戰到大選結束，始方休。

(中國時報)