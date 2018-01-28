牛肉少抹黑多 選將爭與神同行

2018年01月28日 04:09 中國時報 程炳璋 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

誰才是賴清德支持的下屆台南市長人選？民進黨台南市長黨內初選6搶1，其中，4位參選人打出「賴清德支持我」的賴神策略，口水戰天天上演，PTT上網友幾乎每日一酸「現在是在上演『與神同行』嗎？」諷刺不見參選人個人特色，只見賴神常相左右。黃偉哲27日擺脫政治抹黑口水，發表對民間「生技養殖」的產業活力的看法，力挺養殖漁民。

本屆市長連任路拿下72.9％的前台南市長賴清德，享有高人氣，尤其，升任行政院長後，光環更勝以往，在台南市仍擁有極高聲望，就有黃偉哲、陳亭妃、顏純左與葉宜津爭搶打「賴神」牌，街頭宣傳看板盡是與賴清德合照，藉此吸引選民支持。

顏純左向來以賴清德副手自居，黃偉哲則獲得賴清德競選市長班底3大軍師投靠，加上賴清德嫡系立委林俊憲上周也已表態力挺，林俊憲親授賴清德戰旗給黃偉哲，外界解讀，賴清德不可能主動公開表態支持特定參選人前提下，林俊憲為黃站台、授旗，背後幾乎形同代表賴的支持。

「與神同行」戲碼接續上演，已有網友看膩，批評參選人與其狂打賴神牌，更應該營造個人特色與端出政見，「別真的把自己當『西瓜』在選舉。」

陳亭妃不甘示弱，找來賴清德競選時另一位核心幕僚打臉，強調賴曾親口表示，未表態支持任何一位黨內參選人。

黃偉哲27日在安南區東香台菜餐廳帶領團隊公布第2支「喜歡台南」競選宣傳短片，支持養殖無毒草蝦的業者顏榮宏和愛心總舖師蔡瑞成，顏榮宏以全程無毒養殖方式，建立產銷履歷，養殖出6尾1斤的市場最大型草蝦。蔡瑞成近10年都為街友義煮年菜。

黃偉哲在短片內自詡努力成為食安市長，未來將以政府力量輔導農民建立產銷履歷制度，令民眾吃的更安心。

(中國時報)