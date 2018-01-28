新聞透視－初選你死我活 選後好袂完全

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中國時報

「支持者看了灰心、對手看了開心、基層看了憂心！」民進黨台南市長初選煙硝味十足，因參選爆炸，抹黑互咬戰術層出不窮，綠營支持者看在眼裡沉痛也無奈，「殺成這樣，以後母雞怎麼帶小雞？」基層憂心「黨內互打」若持續發酵，黨的整體形象低落，拖累市長候選人聲望下降，不只衝擊市長選舉得票率，年底議員席次亦恐難過半！

民進黨台南市長黨內初選6搶1，民調居領先的黃偉哲率先成為箭靶，個人操守、與誰一起站台、胞妹黃智賢深藍等，全都被拿來當話題操作，唯一未捲入這場抹黑戰的葉宜津，日前接受電台訪問，意外爆出「賴不滿陳亭妃轉而支持黃偉哲」，間接證實賴挺黃，也讓陳亭妃忙解釋，「相信賴院長不會不喜歡我。」

明刀、暗箭花招百出，截至目前為止，民進黨中央黨部對地方初選廝殺，似乎無力制止，然而，同黨攻訐雖代表台南身為綠色大票倉的選情之熱絡，卻也損及民進黨的招牌，未來，不論哪位參選人勝出，政黨形象受傷，剛誕生的市長候選人勢必要忙著修補，想要重演賴清德當年母雞帶小雞的效益？堪憂！

基層面對初選內鬥，看法兩極，有人認為是民進黨特色，待初選結束後，選民就再度團結；有人則認為，分裂太嚴重，各陣營關係「好袂完全」，選後奢談合作。

民進黨台南市議員席次本屆過半，黨部剛召開執委會，決定年底議員選舉採高額提名，同樣以爭取議會過半席次為目標，然而，本屆是挾著賴清德72.9％高得票率，才能帶動議員選情，這回，基層選民憂心，畢竟，「黨內互打」戲碼，讓選民看清民進黨各參選人「欲成大事者，至親亦可殺」手段，在市長候選人聲望不若賴神前提下，動搖不只選民的心，還有議員席次支持力道。

(中國時報)

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