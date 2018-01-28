楊金龍掌央行 最快本周公布

2018年01月28日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 陳彥宇 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

外傳央行新總裁將由現任副總裁楊金龍升任，據了解，目前楊金龍的人事案大致底定，目前就等行政院走完行政程序，簽呈送至總統府後，若無意外，最快本周就會公布。對此藍綠一致喊讚，藍委賴士葆直言，如果這項人事案確實是如此，那麼，這將會是蔡政府這陣子「最好的人事安排」。

一路追隨14A總裁

總統府發言人林鶴明表示，央行最重要任務就是維持總體經濟的穩定，蔡英文總統期許中央銀行面對變數時，能夠持續採取有效政策來維持總體經濟穩定。至於新任總裁的人事安排，只要人選確定，行政院就會循程序簽報並對外公布。

對於楊金龍可能接任央行總裁，賴士葆表示，楊金龍學經歷完整，也在央行待了很久，一路跟著彭淮南上來，以國家的匯率、政策而言，需要能延續彭過去的作法，打出穩健牌。賴並直言，此人事案若為真，「是蔡政府這陣子最好的人事安排」，是以專業為導向，而非考量政治顏色，此人選還算不錯。

嫻熟業務藍綠按讚

親民黨總召李鴻鈞則表示，央行總裁職務對於台灣整體金融發展至關重要，經濟是重要軟實力，楊金龍由副總裁升任，對相關業務有一定程度的嫻熟，此人選應該沒問題。但台灣面臨兩岸關係嚴峻，以及國際困境，除央行總裁須具備能力之外，政府也應思考如何規劃整體政策。

民進黨立委吳秉叡則表示，楊金龍一路以來都在央行服務，資歷完整，所以對業務必然相當嫻熟，應該很快就能上手，而且內升也能鼓勵銀行士氣，「他是一個適當的人選」。

台幣強升最大挑戰

綠委江永昌則說，楊金龍多次代替彭淮南到立院備詢，可以看出他是個沉潛的人，知道不能隨便開口，「有時候立委問到受不了還是欲言又止」。

江永昌表示，要接任14Ａ總裁彭淮南的位置，對楊金龍來說會是個大挑戰，尤其去年台灣才剛被美國排除在操縱匯率觀察名單外，加上近來台幣強升，楊金龍要跟隨彭淮南布局，還是有自己做法，現在接任可能讓他「寢食難安」。

(中國時報)