工商界給3個OK 期待穩定雙率

2018年01月28日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

對於央行副總裁楊金龍確定上位接下現任總裁彭淮南位置，工商團體對楊的中立性、操守與專業度，給出3個「OK」肯定。工商業界表示，對「雙率」（利率、匯率）政策訴求只有一個，就是必須「穩定」，變動不要過大。匯率操作上，則需隨時參考鄰近國價變化作調整，保障出口競爭力。

工總祕書長蔡練生對楊金龍接替給予肯定，指他是外匯局上來，當副總裁也有一段時間，在外匯操作上有一定經驗，相信將來政策上也不會有太大變動。商總理事長賴正鎰更是給出三個OK，認為楊的中立性、操守、專業度，業界都覺得OK，不錯。

對新總裁總即將上位，蔡練生提醒，匯率政策「穩定」最重要。進口商與出口商對匯率升貶立場不同，但一點是都認同的，就是要穩定。因為不穩定的匯率，廠商連如何報價都不知道。在微利時代，穩定的匯價至少不會讓廠商大賠。另外他建議楊金龍，匯率政策上一定要掌握一點，「就是參考我們鄰近國家匯價，做出相應調整。」

對於雙率政策，賴正鎰代表商業界也強調要以「持穩」為主，不管是利率或升降，幅度都不要過大。他解釋，對房地產來說，匯率升值當然最好，尤其台幣已好多年沒見到「28」字頭，但這樣會影響外銷，最後廠商沒賺錢，回過頭來也會影響內需。

利率上，目前放款利率在1.6％左右，雖然國內有升息聲音，但賴正鎰認為，台灣金融業競爭非常激烈，民眾也會比較，利率差個0.01％就跑去別家，因此這他不認為央行會有大變動。

過去台灣維持低利率，但40兆存款，仍有11兆沒放出來，國外同樣也有40兆存款未回流台灣，這是因為台灣沒有甚麼投資機會，資金滯留在外。賴正鎰說，未來新總裁如何藉由政策吸引資金回來投資，我們充滿期待。

(中國時報)