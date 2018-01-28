工商界給3個OK 期待穩定雙率

友善列印
中國時報
／台北報導

對於央行副總裁楊金龍確定上位接下現任總裁彭淮南位置，工商團體對楊的中立性、操守與專業度，給出3個「OK」肯定。工商業界表示，對「雙率」（利率、匯率）政策訴求只有一個，就是必須「穩定」，變動不要過大。匯率操作上，則需隨時參考鄰近國價變化作調整，保障出口競爭力。

工總祕書長蔡練生對楊金龍接替給予肯定，指他是外匯局上來，當副總裁也有一段時間，在外匯操作上有一定經驗，相信將來政策上也不會有太大變動。商總理事長賴正鎰更是給出三個OK，認為楊的中立性、操守、專業度，業界都覺得OK，不錯。

對新總裁總即將上位，蔡練生提醒，匯率政策「穩定」最重要。進口商與出口商對匯率升貶立場不同，但一點是都認同的，就是要穩定。因為不穩定的匯率，廠商連如何報價都不知道。在微利時代，穩定的匯價至少不會讓廠商大賠。另外他建議楊金龍，匯率政策上一定要掌握一點，「就是參考我們鄰近國家匯價，做出相應調整。」

對於雙率政策，賴正鎰代表商業界也強調要以「持穩」為主，不管是利率或升降，幅度都不要過大。他解釋，對房地產來說，匯率升值當然最好，尤其台幣已好多年沒見到「28」字頭，但這樣會影響外銷，最後廠商沒賺錢，回過頭來也會影響內需。

利率上，目前放款利率在1.6％左右，雖然國內有升息聲音，但賴正鎰認為，台灣金融業競爭非常激烈，民眾也會比較，利率差個0.01％就跑去別家，因此這他不認為央行會有大變動。

過去台灣維持低利率，但40兆存款，仍有11兆沒放出來，國外同樣也有40兆存款未回流台灣，這是因為台灣沒有甚麼投資機會，資金滯留在外。賴正鎰說，未來新總裁如何藉由政策吸引資金回來投資，我們充滿期待。

(中國時報)

楊金龍掌央行 最快本周公布 台灣阿龍謹言慎行 延續穩字訣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。