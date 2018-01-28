台灣阿龍謹言慎行 延續穩字訣

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中國時報
、彭　琳、金融新聞中心／台北報導

中央銀行總裁可望由首席副總裁楊金龍內升，這是近年首度有副總裁未外放行庫歷練便直接出任總裁，被媒體暱稱「台灣阿龍」的楊金龍，可說寫下新歷史。

楊金龍在央行經研處和外匯局期間，彭淮南分別擔任經研處處長和外匯局局長，彭淮南任央行副總裁時，楊金龍被派去倫敦辦事處，之後彭淮南回鍋央行出任總裁，楊金龍也從行務委員轉調業務局任副局長，可見他一直是彭淮南重點栽培的人才。

在擔任央行業務局副局長時，楊金龍原本主管票據業務，之後央行一路降息，為了讓房貸戶可同步減輕利息負擔，央行請各銀行研商推出指數型房貸，讓房貸利率可以跟隨政策利率浮動，而該政策的重要推手便是楊金龍。

當年為了順利推動指數型房貸利率和說服銀行降息，楊金龍不止一次把主要銀行主管找到業務局的小會議室開會、上課，由此可見他是個肯和業界溝通的官員，也具有一定的雙率操作實務背景，相較之下，有沒有當過銀行董事長，對擔任央行總裁的適切性來說，其反而不是那麼重要。

至於楊金龍所以有望從副總裁直升央行總裁，除了長期和彭淮南具有默契，另外有兩大原因，一是楊金龍除了是伯明罕大學博士，又曾駐英，過去10年也多次代表彭淮南參與重要海外會議和接待外賓，接軌國際這塊可說完全沒問題。

另一個原因則是楊金龍向來謹言慎行，這點十分符合央行總裁不宜多話鐵律。包括財委會或是央行記者會等場合，楊金龍對於超出新聞稿的內容多數避而不答，不讓外界有錯誤解讀空間，這也是彭淮南對他很放心的關鍵。

而且，楊金龍和彭淮南有相同特性，就是都是「工作狂」，假日常到辦公室加班。

有14A總裁彭淮南在前，央行繼任總裁的壓力可想而知，楊金龍最大的好處便是他可以延續央行的穩字訣，讓今年看起來並不平靜的金融市場在彭淮南退休後，不會產生太大的衝擊和波動。

至於「彭規楊隨」的時間會有多久？在未來至少5年任期內，是一如彭淮南時期的慣例不上電台、電視、不接受專訪，還是會有新作法，對如豪宅管制和NDF的開放度又是如何，市場都在屏息以待。

央行人員則私下表示，楊金龍早已熟悉央行各種事務，可以立即接手，也就是「無縫接軌」，沒有適應期與磨合期問題。

(中國時報)

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