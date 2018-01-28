外交部感謝美國支持台灣

2018年01月28日 04:09 中國時報 江靜玲 、 楊孟立 ／綜合報導 ／綜合報導

在台灣網頁上的中華民國國旗遭移除後，美國國務院領事事務局官網26日撤除了所有國家和區域的國旗，包括中國國旗、香港區旗在內。不過，美國國務院官網國家與地區簡介中，以及美國貿易代表署（USTR）官網，除台灣外，其餘國家與地區國旗仍掛在網頁上，依然只有台灣的中華民國國旗被移除。

對於美國務院領務局官網改版，移除各國國旗一事，駐美代表處已將此改變呈報國內。

外交部表示，我政府一向重視台美關係，並認為美國是我國在國際上最重要的盟友，也感謝美國長期以來，持續在台灣的國際參與、國防能力建構，以及維護東亞地區的和平穩定上，給予台灣堅定支持。至於美國貿易代表署（USTR）官網仍掛有其他國家與地區國旗，僅台灣的中華民國國旗被移除，外交部並未表示意見。

這一波台灣的中華民國國旗逐一從美國政府官網上消逝事件，最早始於去年國務院官網。當時駐美代表高碩泰表示，屬單一事件。但繼國務院領事事務局和貿易代表署官網也把台灣的國旗移除後，引發各界關切。

針對此一風波，美國國務院發言人諾爾特重申，美國對台政策未變，美國基於三個聯合公報和《台灣關係法》，繼續奉行「一中政策」。

諾爾特並說，美國視台灣為重要夥伴，是一個民主成功的故事，也是世界的正面力量；台灣和美國分享共同的價值觀，令人尊敬，美國也會持續給予台灣堅定支持。

但她未表示，中華民國國旗是否會重新掛回這些從美國政府機構介紹台灣消失的官網頁面上。如今，台灣的國旗未放回去，倒是國務院領事事務局官網「一視同仁」率先移除了所有國家和區域的國旗。

(中國時報)