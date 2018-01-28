羅智強po王柯通訊全文

2018年01月28日 04:09 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

立法院前院長王金平昨出席已故金門大學名譽校長楊忠禮追思會，重提2013年「九月政爭」，指是他當年人生最大「橫逆」。昨總統府前副祕書長羅智強在臉書則PO出特偵組監聽到王金平與柯建銘當年通話全文，並說，「不信真理盡成灰，時間站在道理這一邊！」

昨在楊忠禮追思會上，王金平說，2013年，當年9月6日他赴馬來西亞為小女兒主辦婚禮，這時正好發生他一輩子最突兀的事件，就是「九月政爭」。王金平表示，國民黨主席馬英九趁他不在，準備撤銷他黨籍，讓他失去立委資格，好在楊忠禮在旁伴他5天，給他最大關懷和協助，最終讓他渡過難關。

對此，羅智強在臉書po出當時對話，並說，看到這新聞，只想貼一份曠古歷史文件，幫助王金平委員「回憶」一下。羅說，「不信真理盡成灰，時間站在道理這一邊。」

談話重點內容如下。2013年6月28日（王金平打給柯建銘）

王：喂，要找你都沒人。

柯：我靜音啦，下午有開了。

王：這樣啦，那個「阿煌」（指陳守煌）打電話來了。

柯：怎樣？

王：他是跟我說那個女孩（指承辦檢察官）姓林，林秀濤，他說他是勇伯（指曾勇夫）的人啦。

柯：喔！勇伯的人喔！

王：所以他叫我跟勇伯說。

柯：他怎麼說？

王：他說好啦，他會盡力，他會弄。

柯：勇伯要處理沒？

王：勇伯要處理。

柯：沒問題吧？

王：不知道，就讓他處理。他就說他要處理啊。

2013年6月29日（王金平打給柯建銘）

王：你有來嗎？你有來這裡嗎？

柯：我剛離開。你在那裡？

王：我離開後，要另外休息。我跟你說，剛才那個人在那邊你有看到嗎？

柯：啥？

王：伯啊，就勇伯啦那一個伯仔那一個。

柯：你說那一個？

王：勇伯啊。勇伯啊。

柯：我沒遇到，我剛離開。

王：他跟我說ＯＫ了。

柯：好好。謝謝。

(中國時報)