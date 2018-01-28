學測結束 進台大至少67級分！英數比去年簡單 拉高錄取分數

2018年01月28日 04:09 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

建中考場門口的許願樹上掛滿了祈福卡，為考生加油打氣。（姚志平攝）

107學測5科成績預估一覽表

今年大學學測昨結束，專家表示今年英文科及數學科簡單、自然科很難，預估各大學校系申請入學錄取分數比去年提高1到2級分；要進台大至少67級分；各大學醫學系、牙醫系要72級分以上。

全國高級中等學校教育產業工會理事長、彰化高中老師白宏彬說，今年學測各科出了很多素養題、跨領域題，將引導高中生改變學習方式，更重視知識與生活結合，不能只停留在單科學習。

較去年提高1到2級分

升學專家劉駿豪說，今年的自然科是10年來最難，但英文科及數學科卻較去年簡單，整體評估後，預期各大學校系申請入學錄取分數會較去年提高1到2級分。

劉推估，今年要進台大至少67級分；進清、交、成、政要64級分；進中央、中興、中正及中山等「中」字輩大學，要61級分以上。若要進醫學系或牙醫系，至少72級分，其中台大醫、陽明醫及成大醫則要74或75級分。

倍率篩選改變需注意

劉駿豪提醒，今年有443個校系申請入學改變倍率篩選，也就是所重視的科目改變，考生要特別小心面對。如台大工管系科管組，去年以英文、數學科進行倍率篩選，今年則改看國文科，轉變非常大。

另今年台大醫學工程系、清大竹師教育學院學士班、中央資訊電機學院學士班，都是新增系，沒有去年資料可參考。劉建議考生，面對新增科系，就找同校類似科系的去年級分，再往上加1至2級分，就是今年的可能落點。

大學博覽會服務考生

學測後續時程包括：2月23日寄發成績通知單並公布各科級分與總級分人數百分比累計表，和各科5標；2月26日到3月1日開放成績複查申請；3月7日到8日繁星推薦繳費報名；3月14日公布第1類到第7類學群錄取名單及第8類學群（醫學系）第一階段篩選結果，4月11日到29日間繁星第8類第二階段指定項目甄試。

大學個人申請3月20日到22日報名，3月28日公布第一階段篩選結果，4月11日到29日第二階段指定項目甄試，各校5月7日前公布錄取名單，5月10日到11日登記就讀志願序，5月17日公布分發結果。

旺旺中時媒體集團將在2月24、25日於台北、台中、高雄同步舉行「2018大學暨技職校院多元入學博覽會」，將有國內54所、國外40多所學校參展。

(中國時報)