國英重閱讀 作文厚奶茶當梗

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中國時報
社會地方中心／連線報導

今年大學學測國文寫作首度單獨施測，英文科讓考生印象最深刻的是作文，考「一窩蜂排隊現象」，不少考生以日前引發搶購人潮的「厚奶茶」為題發揮。

高雄普門中學考生劉彥青說，今年英文科考題較去年略難，但仍屬中間偏易，翻譯考颱風來臨儲備糧食，是很生活化的題目；同校考生陳詣升認為，閱讀題量大，需花不少時間詳讀，考題整體上有鑑別度。

高雄明誠中學謝佳穎說，英文作文以日前大賣場熱賣的「厚奶茶」當梗，形容大排長龍的人潮形成特殊的「喪屍效應」，自己後來也跑去排隊搶購，一旁同學忍不住笑說：「我也是寫厚奶茶耶！」

英文科出現大量課外題，閱讀測驗考了白宮歷史、西尼羅病毒、海水淡化等題目，高中及補教老師強調，「閱讀才是王道」，今年較多素養題，且閱讀和作文具挑戰性。

英文科翻譯談到超級颱風，成功高中老師陳國泰指出，極端氣候近年談得多，應可掌握；反倒是翻譯第2題題幹較長，要了解中英文轉換規則，而不是從頭到尾一路逗點。

今年學測首度單獨施測的國文寫作，第1題是圖表題，第2題則考楊牧詩作《夭》，請考生透過感官描寫，並以「季節的感思」為題寫作，考生普遍認為應答時間有限，加上字數限制，是很大的考驗。

大考中心主任劉孟奇說，第一題知性題不要求正確答案，而是要考生分析圖表，說出如何得出這個答案，「這是進大學很需要的基本能力。」也要考生有見解，觀察身邊世界。

景美女中老師陳嘉英表示，第二題感性題題型跟之前公布參考卷「花開花謝」相近，不會造成考生負擔。中山女高老師李明慈認為感性題易寫難攻，高分關鍵是以感官書寫細節，及由此生發的情感與思考。

苗栗建臺中學考生張筱淩、趙世棠都說，國文寫作考題有知性與感性二大題，內又各有二小題，要在80分鐘內寫完，顯得有些匆促；師大附中王姓考生認為，詩的賞析比較難，答案容易模稜兩可，「季節的感思」部分則以冬季下筆，描寫冬天景色與抒發自己的心情。

(中國時報)

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