薪資獎勵 才能留住人才

2018年01月28日 04:09 中國時報 徐養齡 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

國內大學教師面臨退休潮，中央大學管理學院院長許秉瑜直言，10年內就將有三分之一的大學教授申請退休，面對師資出走，他無奈說：「我們看不到想要補進的人在哪裡。」

公私立大學院校近來罕見大動作徵才，人力銀行徵助理教授量就多達數十筆，不惜主打高薪策略，如中央大學財務金融系就標榜薪資外，核發每月3到5萬元彈性獎勵金，年輕助理教授年薪上看百萬並非遙不可及。

中央大學管理學院院長許秉瑜說，現況下大學師資面臨退休潮，預計10年內將有三分之一的大學教授申請退休。如資管系5年內就有7位教授退休，這次開出優渥條件的財金系則是一直缺人，原因在於教授被他校挖角或是申請出國深造；學校開出薪資加獎勵金年收入破百萬元優渥待遇，就是希望吸引擁有國外學歷及會寫論文的研究型人才。

他表示，現況下不論公私立大學都面臨教師不足的窘境，除了退休潮外，當然也有赴外發展，就中央大學而言，大系幾乎都超過20位教授，小系也有十多位，「但是我們看不到想要補進的人在哪裡！」

學界人士觀察，在少子化使然的今日，人力銀行網站上徵求助理教授的公、私立大學仍有數十筆，歸咎原因，恐與前仆後繼的教授離職及出走潮有關，像中央大學財務金融系就標榜視新聘教師傑出程度，每月核發3到5萬彈性薪資獎勵，對於有意在台深耕的學界新人頗具吸引力。

(中國時報)