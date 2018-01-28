海外挖角 清、交掀退休潮

年金改革制度加上海外大學挖角，清大傳出7月會有一波教授出走潮。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

學界近來盛傳年中起將出現一波退休潮，其中不少教授欲轉往港、陸或新加坡任教，可領4、5倍薪水，其中不乏清大、交大教授，凸顯學界薪資落後國際，外加受年金改革影響，年輕學者寧可赴國外教書，人才流失問題再度浮上檯面。

清大高層27日證實這項消息，坦言國立大學在這波年金改革衝擊下，今年7月前後退休的教授，月退俸差距高達3萬，已有多名教授在言談間表達求去，並有意轉赴薪資較高的香港、大陸、新加坡等地教書，相信越近年中，學界勢必掀起大批退休潮。

清大校長賀陳弘就曾語重心長為資深教授發聲，指退休給付調整，讓希望多存些老本當積蓄的教授別無選擇，毅然退休轉往海外發展，政府應推動彈性薪資來提升教師待遇，退休給付修訂不區分大學和中小學，使高教產生莫大傷害，教授退休給付權益受損嚴重。

除了退休金因素，正值壯年的學者也難擋高薪誘惑，據悉去年清大就有化學系教授及工程與系統科學系講座教授離職，都是被香港城市大學挖角，據傳月薪一口氣多了5倍，若以國立大學教授月薪10萬元換算，等於每月可領50萬，年薪輕鬆突破600萬。

清大一名教授直言，類似挖角案例比比皆是，台灣教授薪資實在無法跟國外相提並論。交大校長張懋中2015年從美國返台任職，原本想帶自己在美國指導的台灣學生回來，但一聽薪水就打退堂鼓，若類似情形持續發生，恐衍生學術斷層，影響台灣國際競爭力。

(中國時報)

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