震懾台獨 或出台反制行動

2018年01月28日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國對台工作會議預計1月底、2月初召開，將定調2018年大陸對台政策方向。南京大學台研所所長劉相平表示，2018年兩岸形勢更加複雜嚴峻，新一年對台工作會議，遏制台獨肯定是首要；同時延續十九大精神，加強與台灣民間交流交往，並為台胞在大陸生活、就業、學習提供便利。北京聯合大學台研院副院長李振廣也表示，2018年是兩岸高風險期，應會提前預警，反對台獨的聲調可能拉高，並有實實在在的反制行動，以震懾台獨。

兩岸進入高風險期

針對全國對台工作會議，劉相平受訪指出，2018年兩岸形勢更加複雜嚴峻，尤其今年是台灣選舉年，雖說地方選舉與兩岸關係關聯不大，但近來有一些獨派「衝得很厲害」，肯定會借助選舉在兩岸關係上做文章。在此背景下，新一年對台工作會議中，反對台獨、遏制台獨肯定是首要的。

劉相平表示，另一方面，十九大召開後，對台大政方針更加穩定，在反台獨同時，會進一步加強與台灣民間交流交往，並為台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活進一步提供便利。「兩岸關係越是緊張、形勢越是嚴峻，兩岸更要加強民間往來，讓兩岸人民的文化認同、民族認同、國家認同趨於一致。」

更應加強民間交流

北京聯合大學台研院副院長李振廣也認為，對台工作大方向一定是緊緊圍繞在十九大的對台大政方針。2018年兩岸極有可能進入高風險期，民進黨小動作越來越多，後果是大陸民意強烈反感，兩岸容易陷入對立。相信大陸中央會提前預警，反對台獨的聲調可能拉高，並有實實在在的反制行動，以震懾台獨。

同時，李振廣表示，2018年應該也會重點推動好政策落到實處，讓台胞感到在大陸很方便自在，就像回到自己家。

北京聯合大學台研院兩岸關係所所長朱松嶺則表示，反台獨是非常重要的部分，肯定會宣示重申。根據十九大精神，落實同等待遇措施、促進兩岸經濟社會交流交往、弘揚中華文化、促進心靈契合等，應該也會提及。

(中國時報)