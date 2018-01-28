2018兩岸關係「鬥而不破」

2018年01月28日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

自蔡總統上台後，共軍繞台次數增加，編隊擴大，繞台頻率也更密集，示警意味日益升高。（國防部提供）

展望2018年兩岸關係，淡大陸研所教授趙春山表示，今年大陸對台政策是「戰略清楚、戰術靈活」，可歸結「反獨促統、齊頭並進、硬的更硬、軟的更軟」16字，維持「鬥而不破」態勢。台灣智庫諮詢委員董立文則認為，兩岸關係好壞全在北京「一念之間」，一再對台施壓，只會讓兩岸「分道揚鑣」。

趙春山強調，相信今年大陸對台手段會越來越靈活且「包山包海」；基本上仍將採取「兩手策略」，一方面對民進黨政府繼續片面施壓，一方面對台灣人民祭出「國民待遇」等拉攏手段，間接造成台灣政府與人民的隔閡。

趙春山表示，今年大陸對台工作會議將聚焦在戰術問題，即如何讓對台戰術更靈活。顯而易見的是，大陸對台戰略清楚，戰術靈活，今年對台政策的主軸，可總結為「反獨促統、齊頭並進、硬的更硬，軟的更軟」16字。

不過，趙春山也認為，今年3月兩會後大陸涉台系統新人事到位，短期北京不會有太激烈動作；關鍵是如何做到「硬不要硬到關係破裂，軟也不要軟到喪失立場」，維持「鬥而不破」態勢。

此外，趙春山稱，今年是選舉年，兩岸任何一方都不會希望因為選舉因素有所失分，因此今年兩岸仍會維持「冷和」狀態，雙方都不願意升高到「熱衝突」。蔡總統面對台獨基本教義派的牽制，兩岸政策會更加小心，雖不至於更獨，但也不會做出妥協。

董立文則認為，兩岸關係2018年開年已非常緊繃，堪稱進入關鍵時刻，未來兩岸關係是否會惡性循環，各走各的路，抑或有所轉圜，全在北京一念之間。

董立文直言，從陸委會近期對陸言論轉硬來看，兩岸關係恐怕已難維持「現狀」。當前蔡政府不願妥協示弱，若大陸一味施壓，也只會迫使蔡英文開始思考走自己的路。

(中國時報)