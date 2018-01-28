新聞透視－政治有歧見 人民不能有仇恨

2018年01月28日 04:10 中國時報 李文輝

近期兩岸猜忌和突發事件增多，加深民共互不信任，要尋求對話基礎更難；尤令人擔憂的是，兩岸民間和網路上瀰漫仇中／仇台氣氛，讓距離越來越遠，面對硬的更硬、軟的更軟的對台融合發展政策，「維持現狀」政策應觀局權變。誠如張五岳教授所說，兩岸高層或許對政治有歧見，但兩岸人民卻不能有仇恨。

兩岸仇恨言論，很大程度來自誤解，即便在承認「九二共識」的馬政府時代亦然，其間更有兩岸網軍與五毛黨的添油加醋。所以更廣泛接觸、直面了解對方意圖，是打開誤解的不二法門。

民間交流首應認清大陸「依法治國」的決心，比如一年多前施行的《網絡安全法》、《境外非政府組織境內活動管理法》，可對「網路謠言」做更有效管理。以仇恨言論主力的網路評論員（五毛黨）為例，便可「以矛攻盾」，就源管理加以澄清。

具體作法，是要專責掌握網路兩岸輿情、普遍關心大陸內部事務，因應心理戰攻防。

因為兩岸一軌官方互動斷了，半官方的海基海協、各授權小兩會氣若游絲，機構智庫也不再熱絡。只能靠更頻密的民間交流，以網路交流敲開心防，成本最低，但要少點政治、多點社會關懷，譬如霧霾、環保、扶貧，兩岸多有借鏡之處。

大陸主張「互聯網主權」是國安議題，從「通俄門」左右美國大選已獲實證。大陸的戰略目標和價值清楚，但台灣似乎是亂槍打鳥，《孫子兵法》說「上兵伐謀」，台灣除了要以靈活戰術、機動小組因應網路輿論攻勢，還要從戰略思考打組織戰。

要讓刻意製造的仇恨言論不攻自破，也可進行「反攻勢」，對在台的大陸人士，陸生、陸配、陸客釋出善意，做重點工作，擴散涓滴效應。在判斷訊息是敵意善意時，應減少情緒，而以長期趨勢的技術性SOP判準，分析是有意操弄或擦槍走火。

我方可比照大陸政務平台作法，在網路設立關心大陸事務的公共平台，像是「懶人包」形式，提供正確資訊給大陸網路大V、意見領袖。至少讓大陸公共知識分子，可以幫台灣說點話。

(中國時報)