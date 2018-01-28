雙邊話不投機 關係日趨惡化

2018年01月28日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

去年以來，兩岸層出不窮的交鋒，包括大陸艦機繞台、新黨人士被調查、林心如被誤控為台獨、大陸啟用M503北上及W航路、我方暫緩核准大陸申請春節加班機等，雙方不斷相互指責，使得兩岸關係持續惡化。

雖然大陸艦機穿越宮古海峽，自馬政府時期就有，但數量和密度都不高。自蔡總統上台後，不僅次數增加，編隊擴大，繞台頻率也更密集，示警意味日益升高。尤其去年10月中共十九大後，中共艦機繞台並未停止，顯示陸方對台的軍事威懾已形成戰略包圍之勢。

去年12月，新黨主席郁慕明率團至大陸訪問，返台後不到一周，王炳忠、侯漢廷等4名年輕黨工隨即被檢調傳喚搜索，理由是涉嫌違反《國家安全法》。民進黨政府此舉，引發大陸方面強烈反彈，國台辦指責台灣當局袒護和縱容「台獨」分裂分子，打擊和迫害主張兩岸和平統一的力量和人士。

不只是統派政黨，連藝人也被捲入兩岸紛爭。去年12月31日和今年1月4日，林心如連續被人舉報，指她在大陸新上映的電視劇「我的男孩」涉及「台獨」，立刻遭停播。之後，大陸《環球時報》引述官方和權威人士為林心如平反，證實她和戲劇都不涉及台獨，已於1月18日在騰訊網等平台恢復播出。

接著1月4日上午10時，大陸民航局宣布啟用M503北上及相關銜接的W航路，陸委會和民航局認為將影響金門及馬祖航線飛安，並召開記者會嚴正抗議，要求陸方繼續協商，並警告航空業者不要使用，否則「後果自負」。

所謂的「後果」，民航局18日公布答案，暫緩中國東方航空和廈門航空的春節加班機申請，共計176班、影響恐達5萬名乘客。大陸民航局表示強烈譴責，並指責此舉漠視人民福祉；陸委會則堅持人命無價、飛安至上，反批陸方以廣大臺商為人質，製造矛盾與紛擾。

陸委會和總統府雖多次要求陸方展開技術性協商，但陸方堅持，在其轄境內設立和啟用M503得到國際民航組織的批准，「完全是大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通」，況且蔡政府不承認九二共識，兩岸缺乏政治基礎，更沒有協商的可能。

2月馬上就是農曆春節，兩岸情勢的發展不斷往下探底，「沒有最壞，只有更壞」，原本就已脆弱的兩岸關係，變得更不堪一擊。

(中國時報)