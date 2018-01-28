名人參選 風潮不退！厭倦政客 歐普拉被拱入白宮

1月7日，歐普拉獲頒金球獎終身成就獎，她在致詞中承諾女性、弱勢和被壓迫者「新的一天即將來臨」，像極了總統候選人的參選宣言。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
美國前總統雷根1980年檔案照。雷根為好萊塢B級片男星出身，他曾說「政治就像表演事業」。
好萊塢動作男星「巨石強森」也透露有問鼎白宮之意。（美聯社）

美國脫口秀天后歐普拉被勸進選總統，「名人政治」（celebrity politics）現象再引發話題。過去一年來川普政治素人當總統的表現爭議多，在很多人眼裡成了負面教材、前車之鑑，因此對歐普拉出馬也有人持保留態度，但現今選民對職業政客把持的權力結構不信任，名人參政仍頗具吸引力，預料風潮不會退燒。

在時尚雜誌《InStyle》25日公布的專訪中，歐普拉曾淡化參選總統的可能性，說：「這不是我感興趣的事。我沒有那種DNA。」但這項訪談是在1月7日金球獎頒獎典禮前3周進行，而經她一席反性騷致詞引發鐵粉大迴響後，歐普拉是否改變了心意，雖然仍不得而知，她的鐵粉則不死心，準備招募百萬人勸進她。

巨石強森也傳想選

除了歐普拉被拱選2020年總統，去年「臉書」創辦人兼執行長祖克伯動作頻頻，也被認為在替參選總統鋪路，好萊塢動作男星「巨石強森」亦透露有意問鼎白宮，但最快也要到2024年。對於影視名人選總統，全球職業政客尤其會嗤之以鼻，就如同川普2015年6月宣布投入共和黨初選時被當笑話看一樣。但川普與歐普拉的竄起，可說都是民眾對政治權力結構信任度下降的象徵。

知名公關公司Edelman在2017年針對28國逾3.3萬人所做的信任度調查（Edelman Trust Barometer）指出，民眾對政府、企業、媒體乃至非政府組織等機構的信任度全降，幅度且為史上所僅見，在28個受調國家中，至少一半國家的民眾對政府最不信任，尤其認為政治領袖最沒誠信。

在美國，民眾對政府的信任度幾乎處於歷史低點，這與政黨制度弱化也有關。過去10年美國政治獻金法幾經修訂，獨立候選人更容易募款打選戰。部分拜此之賜，像川普這種「政治局外人」才得以在共和黨黨內總統候選人初選出線，進而擊敗民主黨黨內「寵兒」柯林頓．希拉蕊。

對政府信任度大減

那麼何以名人受選民青睞呢？所謂名人（或名流，Celebrity）指的是「非政界」的成功人士，如企業大亨、影視明星、體壇風雲人物甚至名醫師等，與之相較，職業政客貪贓濫權的傳聞多，又時常政見跳票，因而與成功愈來愈難畫上等號。

另外，由於電視乃至網路傳播的發達，政治報導愈來愈聚焦於個人而非政黨或者理念，這對名人參政也更加有利，有些素人還會被塑造成現行政治體制的「救星」。

媒體聚焦個人魅力

不過，2002年兩名美國學者發表研究指出，「名人政治」的興起，雖然可望為一灘死水的政壇注入活力，但也會讓磋商和妥協等傳統政治技巧走向式微，由媒體操作、花俏行銷和募款等方面的技巧取而代之。

由於名人往往能言善道，很懂得經營自己的形象魅力，學者認為，一旦他們被媒體捧上天，那些嚴肅的公共議題反而會遭邊緣化。

名人選總統，最出名的當屬美國前總統雷根。雷根原本是好萊塢B級片（B-movie）男星，1966年當選加州州長時他就曾說：「政治宛如表演事業。開場要引人入勝，接下來應付應付就好，最後再漂漂亮亮退場。」換句話說，都要持續娛樂大眾。

後來雷根當了兩屆州長，並且於1981年入主白宮。「魔鬼阿諾」史瓦辛格則繼踵雷根，亦當上加州州長。

在美國電影或影集中常用的一個笑梗，是阿諾也成為總統，然而，夢想成真的人卻是川普。

(中國時報)

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