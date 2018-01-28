脫口秀天后 療癒了美國夢

2018年01月28日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

「美國夢」這個動人的口號大家都聽過，但沒有人像63歲的歐普拉．溫芙蕾（Oprah Winfrey）實踐得如此徹底。她從一個出身弱勢、備受虐待、性侵與欺凌的黑人女子，成為史上最富有的非裔美國人、全球最具影響力的女性，接下來說不定還可能登上另一巔峰：成為美國總統。

身兼脫口秀主持人、製作人、慈善家等多重身分的歐普拉，擁有許多輝煌紀錄，她入選《時代》雜誌百大影響力人物多達9次，在2005年《最偉大的美國人》網路票選中，她也高居第9名。不過，在這樣風光無限的背後，其實是充滿辛酸、屈辱與痛苦的黑暗成長歷程。

歐普拉1954年生於密西西比州，母親以幫傭維生，不到20歲就當了未婚媽媽。歐普拉的名字原本叫歐帕（Orpah），但鄰居在讀寫時，不小心把其中的R和P對調，歐普拉因而成為她廣為人知的名字。由於雙親工作收入微薄，歐普拉的童年很清寒。她6歲以前由外婆照顧，外婆常虐打她，後來外婆健康變差，她又被送到親戚家，這也是另一場惡夢的開始。

歐普拉9歲時，遭年長她10歲的表哥性侵。她曾回憶，事後「他帶我到冰淇淋店買雪糕，當時血仍在流，流到我大腿上」。之後的5年裡，她受盡男性長輩的性侵與暴力對待，14歲那年還因被性侵而懷孕。

此時，歐普拉自密爾瓦基被送到900多公里外的納許維爾跟父親同住。當時她覺得人生毫無希望，「孩子出生前，我已準備自殺…我喝下清潔劑，做盡希望引人注目的蠢事（包括吸毒、進出感化院等），實際上我只是想求助」。兒子早產不久後夭折，也讓她備受打擊。

後來，她在父親的嚴厲要求下認真投入學業。參加學校演講社，戲劇科目表現也相當突出，成為模範生的她，還獲得田納西大學全額獎學金。早在高中時代，歐普拉就開始在電台兼職，19歲那年，成為納什維爾電視台WTVF-TV史上首位黑人女主播。她也參加過選美，1972年當選田納西州黑人小姐。此後，她又到巴爾的摩WJZ-TV電視台擔任晚間新聞主播。

雖然歐普拉的職場起步堪稱順利，但晚間新聞主播生涯僅維持不到8個月，就被調去主持冷門的晨間節目。她曾透露，自己在WJZ-TV任職時，遭受到性騷擾與許多不公平待遇，但她沒有選擇張揚，因為知道這樣做可能葬送前途，她下定決心咬牙堅持，等待更好的機會到來。

1984年，她到芝加哥WLS-TV主持晨間談話節目《AM Chigago》。1個月後，這個收視率原本敬陪末座的節目搖身成為收視冠軍。短短1年內，節目延長至1小時，名稱也改為《歐普拉秀》（The Oprah Winfrey Show）。1986年起在全國聯播，成為美國電視史上收視率最高的談話性節目。

直到2011年停播前，《歐普拉秀》25年來都是收視冠軍，吸引無數節目仿效，但都沒能威脅到她的地位。只要看過節目的人都知道，歐普拉極富同理心、充滿情緒感染力。她說話直率，但不會咄咄逼人，許多明星和名人也因為其獨特的親和力，向她傾訴從未在鏡頭前透露的祕密。

歐普拉還擁有《華盛頓郵報》稱之為「Oprahification」的力量，意指歐普拉在鏡頭前分享自己的黑暗過往或失敗經歷，藉此為觀眾帶來療癒力量。《時代》雜誌也曾稱讚，她的節目就像「集體治療課程」。2008年美國總統大選中，歐普拉憑著明星的光環為歐巴馬站台加持，據估計多帶來逾百萬張選票。

對於自己傳奇的成功歷程，歐普拉僅淡淡表示：「我所做的不過是談論所有男性女性都相信的事情：我們如何度過羞恥的過往、如何深愛對方、如何失敗、如何堅毅不屈、如何克服困難。」

(中國時報)