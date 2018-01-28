川普對照組vs.愛就別害她 正反激辯

2018年01月28日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國名嘴歐普拉被拱選總統，引發正反兩派激辯。支持者認為歐普拉若願為國家做更大的貢獻，堪稱美事一樁，她也可望扮演民主黨的奇兵、川普的剋星。反對者則指歐普拉與川普同為政治素人，當總統也未保證成功，呼籲鐵粉「愛她就別害她」，免得最後毀了歐普拉的名聲。

1月7日，歐普拉成為首位獲頒金球獎終身成就獎的非裔女性，她在致詞中為受欺凌或騷擾的女性發聲，鼓勵她們勇敢終結舊時代，進而承諾女性、弱勢和被壓迫者「新的一天即將來臨」。其演說撼動人心，像極了總統候選人的參選宣言，頓時勸進聲浪此起彼落。

民調也頗賞臉，一項調查顯示，假如歐普拉與川普對決，50％受訪者表示會投票給她，壓倒支持川普的39％。不過，同一民調也指出，只有35％的人希望歐普拉參加2020年總統大選，54％表示不希望。這透顯出支持（#Oprah2020）與反對（Noprah）之間的心理糾葛。

支持者認為，歐普拉為白手起家的億萬富豪，除了主持，也身兼製作人、企業家、慈善家等，資歷與川普不遑相讓，但她又是「自由派非裔女性」，也捍衛媒體自由；相較之下，川普曾坦承對女性伸鹹豬手，一再挑起種族分歧，又不時攻擊「假新聞」，如果歐普拉出馬，可充當川普的「對照組」，還能凝聚民心。

但反對者指出，歐普拉與川普對壘，將會讓2020年美國大選形同上演電視明星PK賽。《紐約時報》一篇題為〈向「歐普拉總統」說不》的文章便指出，拱歐普拉的風潮，凸顯川普主義（對名人和收視率頂禮膜拜，拒絕經驗和專業知識）已滲入美國的公民生活。川普執政首年在在說明選舉與執政是兩回事，總統職務可不是真人實境秀或者脫口秀。

力挺歐普拉的一方則反駁，與川普不同，歐普拉對公共事務絕非陌生，她關注教育領域乃至住宅政策，她創立的私人慈善組織「歐普拉．溫芙蕾基金會」，已在全球13個國家興建了60所的學校。前總統柯林頓執政時期，她還曾遊說促成柯林頓在1993簽署《全國兒童保護法案》，建立一個虐待兒童罪犯全國數據庫，該法案便俗稱為「歐普拉法案」。

反對一派又指出，人非聖賢，歐普拉也可能有不為人知的祕密，只要選總統便難免被起底、揭瘡疤。英國歌手席爾（Seal）就在IG貼出歐普拉與好萊塢「淫魔製片」哈維溫斯坦的親密合照，寫上「數十年來妳也是問題的一部分，但突然間大家卻都以為妳是那個解方」，諷刺她也是助長好萊塢性騷事件的幫凶。

另外，歐普拉與64歲的葛蘭姆（Stedman Graham）為長期事業夥伴兼人生伴侶，兩人在加州同居了32年，雖然1992年訂了婚卻從未結婚，也鮮少一起露臉。歐普拉也沒有生兒育女，據信這與童年受虐的陰影不無關係，一旦參選總統，勢必會被放大檢視，甚至讓歐普拉受傷害。因此反對者認為，拱她參選可能會「愛之適足以害之」。

反對歐普拉出馬的一派，又提醒民主黨切勿「病急亂投醫」。上述紐時文中指出，對民主黨來說，如果讓歐普拉代表選總統，便證明了自歐巴馬之後，這個政黨已經缺乏新的政治人才，因此也開始模仿起了川普虛幻不實的馬戲團把戲，這將會是毀滅性的自殘行為。

(中國時報)