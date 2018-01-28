兩岸共創標準 賺全世界的錢

2018年01月28日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸高鐵相關技術標準，已逐漸超越「歐規」及「日規」，被越來越多國所採用。（中新社）

大陸支付寶今年全面進軍日本，有日媒形容為「中國標準」逆登陸。其實兩岸產業界近年也曾呼籲攜手共創「中國標準」。對此，台商呼籲，「中國標準」正隨大陸實力增長向外擴散，若兩岸共建標準，台灣就像「站在巨人的肩膀上」；而且這無關乎政治，對台灣產業也是好事。

支付寶將強勢進軍日本

日本經濟新聞日前報導稱，大陸支付寶2018年將全面進軍日本，同時，占世界汽車銷量3成的大陸，也正試圖掌握純電動汽車心臟部位的「標準」，電動車電池領域也正在被大陸奪走霸權。稱其正在從「世界工廠」轉變為「標準大國」。

事實上，此前也有許多共建兩岸標準的呼聲，希望兩岸攜手賺全世界的錢。上海台協副會長蔡世民27日受訪時表示，國際貿易中，除了關稅，也會訂定標準，增加難度，這被稱為「非關稅壁壘」，要貨暢其流，共同標準就顯得非常重要。例如食品標準，許多台商出口食品到大陸就會面臨兩地產品標示標準不同的問題，必須重新標示，這對於出口商來說相當辛苦。

LED、車輛、紡織見成果

他說，隨著大陸經濟發展，「中國標準」往外擴散，如果台灣可以跟上腳步，就像「站在巨人的肩膀上」，對打通國際貿易環境肯定有幫助。

電電公會副祕書長徐興則表示，兩岸民間產業界6年多來，仍持續推動兩岸產業共同標準訂定，目前在LED、車輛、紡織等產業都有成果。這些兩岸共同標準都是民間主導推動，「希望民間共同訂定標準不要被中斷，因為這對台灣產業發展很重要。」

掌握先機 有利台灣產業

關於兩岸共同標準對台灣產業的影響，徐興指出，有了兩岸共同標準，台灣產業可以快速切入大陸市場，拓展業務，還能共同進軍全球產業鏈。他說，「目前5G標準是大陸的，但台灣也是在共同研究這後面的應用領域。這無關政治，只是純粹經濟互動，幫助台灣產業發展更好，這才是最重要的。」

北京聯合大學台研院兩岸所所長朱松嶺表示，大陸是世界經濟發動機，大陸也一再說希望將發展機運，優先分享給台灣同胞。然而台灣當局卻一再拒絕大陸好意，所以台灣至今乘不上大陸經濟發展的特快車。

(中國時報)