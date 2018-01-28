新聞分析－超越歐日 中國標準拓展全球

2018年01月28日 04:10 中國時報 楊家鑫

隨著改革開放不斷推進，大陸已成為全球第二大經濟體，其綜合實力崛起之迅速，令人側目。近年來，大陸也從國際規則跟隨者，試圖轉型為引領者。除了開展一帶一路戰略，將硬體建設推展出去，其軟實力拓展也不容忽視，隨著高鐵動車研製標準、5G國際標準、數位電視標準等，被越來越多國家採用，所謂「中國標準」，逐漸成為「全球標準」，也將指日可待。

大陸加入世貿組織(WTO)後，逐步走向國際化，然而初期都是跟隨國際標準，但隨著綜合實力的崛起，大陸在國際標準制定方面的影響力和話語權日益增強，由其提出和主導制定的國際標準數量也逐年增加。

特別是高鐵動車研製方面，由於大陸幅員遼闊、地形複雜、氣候多變，被極寒、霧霾、風沙「淬煉」出的「中國標準」正逐漸超越以往的「歐標」與「日標」，被越來越多的國家採用。其中涉及的254項重要標準中，大陸標準就占84％。

同樣，在數位電視領域，大陸數位電視(DTMB)標準已成為國際電信聯盟國際標準之一，與歐美日等標準同等地位，全球有14個國家採用，覆蓋全球近20億人口。

另一方面，此前在葡萄牙里斯本召開的5G國際標準全會上，首個正式的5G國際標準宣布完成。大陸企業對此擁有不小的發言權，例如中國移動便領導完成了5G需求研究等項目，後續技術標準化都均以此為準繩。進一步標誌將「中國標準」拓展至全世界。

百年前，大陸第一條鐵路建設，是外國人技術；百年後，大陸獨立研製的高鐵動車成為全球標準。隨著政治、經濟、科技等綜合實力上升，大陸更有底氣嘗試成為規則的制定者。可想見的未來，隨著標準被越來越多國家接受，「中國標準」或將成為「全球標準」。

(中國時報)