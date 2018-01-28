美賭場大亨 涉性侵女員工

2018年01月28日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國《華爾街日報》26日踢爆，有「拉斯維加斯之父」之稱的永利度假村集團（Wynn Resorts）執行長兼創辦人史提芬．永利遭多位女性指控數十年來長期對賭場女員工做出不當性行為，甚至強迫員工跟他發生性關係，據傳一名已婚女性美甲師獲得750萬美元和解金。報導曝光後，永利度假村集團股價一度重挫逾10％。永利則駁斥這些指控荒謬。

《華爾街日報》聯繫超過150名曾經或還在永利旗下賭場工作的員工，由於擔心遭到報復，都不敢具名受訪。據報導，這位美國賭場大亨經常要求女員工裸體按摩，有時逼迫她們發生性行為，或幫他手淫。一名員工表示，她在按摩結束時，曾應永利的要求幫他「打手槍」，有一次他要求口交，被她拒絕。

受訪的員工指出，永利不時要求下屬到其辦公室為他修指甲或按摩。一名美甲師指控，永利旗下的旗艦酒店永利拉斯維加斯2005年開幕後不久，曾遭永利強逼脫衣和發生性行為，永利事後支付750萬美元和解金。永利前妻伊蓮（Elaine Wynn）在離婚官司文件中披露此事，導致《華爾街日報》進一步追查。

史提芬永利駁斥這些指控，質疑前妻是幕後黑手，認為與前妻伊蓮要求修改離婚條款有關，是其抹黑運動的一部分。永利度假村原本表示，該公司以最高道德標準營運，以確保公司員工的安全和福祉，而且反騷擾熱線從未接獲對永利的投訴。後來該集團董事會宣布成立一個特別委員會，調查永利的相關指控。

現年76歲的永利自1960年代在拉斯維加斯經營賭業，至今擁有34億美元財產，他在2006年開設永利澳門度假村。永利的公司砸下24億美元，計畫明年在波士頓附近開設賭場度假村。麻州當局表示，他們已經開始審查有關永利指控，以決定適當的步驟。

(中國時報)