民主黨見縫插針 促吐回政治獻金

2018年01月28日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

賭城大亨史提芬．永利也擔任美國執政共和黨全國委員會財政主席，為該黨大金主，還是美國總統川普口中的「好友」。他驚爆性侵醜聞，恐有後續政治效應。鑒於共和黨先前曾要求民主黨退還涉性侵的好萊塢「淫魔製片」哈維．溫斯坦的政治獻金，如今民主黨也敦促共和黨退回永利的政治獻金。

永利曾是美國總統川普昔日的商場競爭對手，但他在2016年的總統選戰支持川普，後來不僅進入共和黨領導階層，還在川普就職委員會擔任副主席。

他大手筆捐助政黨與政治人物，多年來奉獻給共和與民主兩黨各委員會及候選人的金額超過520萬美元。不過，民主黨從永利所獲獻金遠少於共和黨。永利光是2016年捐給共和黨參議院全委會的選戰經費就超過45萬美元。

共和黨全委會發言人不願說明，永利是否會繼續擔任該黨的財政主席。而永利度假村集團的發言人也拒絕評論永利是否有意辭卸共和黨全委會財政主席，且不願釐清他最後一次與川普交談是在何時。

當溫斯坦對眾多好萊塢女星性侵與性騷的醜聞被揭露後，共和黨的領導階層與國會議員紛紛義正辭嚴地要求民主黨全國委員會，將溫斯坦捐給該黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的政治獻金退還。

如今，民主黨則要求共和黨全委會將永利的獻金，以及他擔任共和黨全委會財政主席後募得的款項退還。投入今年底期中選舉的共和黨聯邦參眾議員與州長候選人，也紛紛面臨要不要退回永利獻金的難題。

(中國時報)